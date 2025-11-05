Стратегия Age of Empires 4 вышла на PS5 вместе с дополнением Dynasties of the East

Стратегия Age of Empires IV: Anniversary Edition теперь доступна не только для пользователей ПК и консолей Xbox Series X/S, но и для владельцев PlayStation 5. Это стало возможным благодаря стремлению Microsoft привлечь больше игроков к серии Age of Empires на различных платформах.Кроме того , на всех платформах сегодня вышло совершенно новое крупное дополнение Dynasties of the East (Династии Востока).

В дополнение представлены сразу четыре новые цивилизации — Золотая Орда (монгольская цивилизация), Македонская династия (византийская цивилизация), Сэнгоку даймё (японская цивилизация) и Династия Туглаков (цивилизация Делийского султаната) — с уникальными игровыми механизмами и новым режимом одиночной игры, который изменит то, как вы играете в Age of Empires IV.

Династии Востока предлагают 8 уникальных карт и 6 удивительных биомов, которые обогатят ваш опыт одиночной и многопользовательской игры», — говорится в описании разработчиков. Как и базовая игра, дополнение содержит чешскую локализацию в виде субтитров.