В Age of Empires IV: Anniversary Edition на ПК добавили интерфейс для контроллеров

Стратегия в реальном времени Age of Empires IV: Anniversary Edition получила обновление, которое добавляет официальную поддержку интерфейса для контроллеров на персональных компьютерах. Это нововведение призвано упростить игровой процесс на портативных устройствах и сделать стратегию более доступной для пользователей, предпочитающих геймпады.

Новая функция вошла в состав патча под номером 16.2.10604, который уже доступен для загрузки в магазинах Steam и Microsoft Store. Игроки могут переключаться между стандартным интерфейсом для клавиатуры и мыши и новым консольным вариантом. В ПК-версию игры также перенесли специальные механики, разработанные для консолей, включая круговое контекстное меню строительства и автоматизированную систему распределения задач для рабочих.

Разработчики уделили особое внимание оптимизации игрового процесса на портативных консолях. Обновленный интерфейс адаптирован для работы на таких устройствах, как Steam Deck, ASUS ROG Ally и ASUS ROG Ally X. При этом отмечается, что автоматическое распознавание контроллера при запуске пока работает с ограничениями. Для включения нового интерфейса пользователям необходимо вручную изменить настройки управления в меню игры, после чего перезапустить приложение. Функция динамической смены раскладки в реальном времени при нажатии кнопок на разных устройствах ввода на данный момент отсутствует.