Вся франшиза Age of Empires появятся в сервисе GeForce NOW

Десятилетнее партнерство Microsoft/NVIDIA по выпуску игр Xbox Game Studios и Bethesda (и Activision Blizzard, если сделка стоимостью 68,7 миллиардов долларов будет закрыта) на GeForce NOW пополняется целой франшизой Age of Empires.

Сегодня NVIDIA сообщила, что все игры популярной серии стратегий в реальном времени будут добавлены на ее облачную стриминговую платформу в течении этого месяца, при условии, что вы приобрели их через Steam (поддержка Microsoft Store еще не завершена). Microsoft также предоставит полные издания каждой части:

Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Каждая из классических игр была тщательно отреставрирована, как вы можете прочитать в обзорах, перечисленных выше, а последняя часть доступна в юбилейном издании, включающем две новые цивилизации, восемь новых карт и многое другое. Все эти игры также поддерживают последние и предстоящие обновления на GFN, такие как недавно запущенное расширение Return of Rome для AoE II.

В совокупности, игры Age of Empires являются пятой игрой Microsoft/Bethesda, добавленной в GeForce NOW, после Gears 5, Deathloop, Grounded и Pentiment. Учитывая, что эти же игры сегодня запускаются на Boosteroid, вполне справедливо ожидать, что франшиза Age of Empires станет доступна на Boosteroid в ближайшем будущем.

Помимо игр Age of Empires, пользователи GeForce NOW могут рассчитывать на следующие пополнения библиотеки облачного стриминга в июне:

● Killer Frequency (новый релиз в Steam, 1 июня)

● Amnesia: The Bunker (новый релиз в Steam, 6 июня)

● Harmony: The Fall of Reverie (Новый релиз в Steam, 8 июня)

● Dordogne (Новый релиз в Steam, 13 июня)

● Aliens: Dark Descent (Новый релиз в Steam, 20 июня)

● Trepang2 (Новый релиз в Steam, 21 июня)

● Layers of Fear (Новый релиз в Steam)

● Park Beyond (Новый релиз в Steam)

● Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Новый релиз в Steam)

● Derail Valley (Steam)

● I Am Fish (Steam)

● Golf Gang (Steam)

● Contraband Police (Steam)

● Bloons TD 6 (Steam)

● Darkest Dungeon (Steam)

● Darkest Dungeon II (Steam)

Во второй половине мая NVIDIA выпустила следующие игры на GeForce NOW:

● Voidtrain (Steam)

● Gears 5 (Steam)

● Planet of Lana (Steam)

● Deathloop (Steam)

● Grounded (Steam)

● Pentiment

Однако Conqueror's Blade не попала в список, как планировалось ранее. Конечно, она может быть добавлена в GFN в будущем.