Взломали последнюю версию Age of Empires IV с расширением The Sultans Ascend

Сегодня пользователь N1gh7m4r3 сообщил о том, что ему удалось взломать последнюю версию игры Age of Empires IV со всеми DLC - взлом уже доступен всем желающим.

Ранее игру взламывала группа CODEX, однако была взломана релизная версия игры еще в 2021-м году, после этого взлом не получал обновлений в виду ухода группы со сцены. С тех пор для игры вышло множество патчей и крупное расширение The Sultans Ascend, которое добавляет новые сюжетные миссии и две новых цивилизации - византийскую и японскую.

N1gh7m4r3 сообщил, что для взлома игры ему пришлось написать собственный эмулятор сервера, поскольку в отличии от взломанной версии игры, в последующих обновлениях разработчики из Relic Entertainment обновили и усилили защиту игры, завязав её на онлайн-соединении. Пользователь так же поделился со всеми желающими исходным кодом проекта, поэтому, скорее всего, доработка сервера и взлом следующих обновлений не потребует много времени.