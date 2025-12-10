Age of Empires Mobile выходит за пределы смартфонов: релиз на ПК запланирован на 2026 год

Стратегия Age of Empires Mobile, которая первоначально создавалась для смартфонов, совершает важный шаг: в начале 2026 года проект выйдет на ПК. Разработчики из студии TiMi подтвердили эту новость в свежем трейлере, отметив, что порт сохранит все особенности оригинала.

ПК-версия не ограничится простым переносом. Интерфейс и управление будут переработаны с учётом клавиатуры и мыши, а игра сможет работать в разрешении до 4K. Главным плюсом станет полная синхронизация: прогресс между компьютером и смартфоном будет общим, а также поддерживается кроссплей, что позволит игрокам разных платформ участвовать в одних и тех же сражениях.

Age of Empires Mobile — это казуальная стратегия с упором на строительство империи и борьбу с соседями. Игра предлагает широкий выбор древних цивилизаций и знаковых персонажей, среди которых и исторические, и мифологические фигуры — например, Клеопатра или король Артур.

Франшиза Age of Empires существует с 1997 года и считается одной из самых влиятельных в жанре RTS. Выход мобильной версии, а теперь и её адаптация для ПК подтверждают стремление сделать серию доступной для максимально широкой аудитории. И хотя Age of Empires Mobile значительно отличается от классических частей, её приход на компьютеры может привлечь к проекту новую волну игроков.