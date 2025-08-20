В Steam появилась страница Age of Empires Mobile: PC Edition

В цифровом магазине Steam стала доступна страница стратегии Age of Empires Mobile: PC Edition. Согласно описанию, это версия исторической стратегии, изначально разработанной для мобильных устройств, но оптимизированная для персональных компьютеров. Разработчиком выступает TiMi Studios, а издателем — Xbox Game Studios.

Проект представляет собой бесплатную игру с элементами симулятора и казуальной стратегии. Разработчики обещают, что PC Edition будет сочетать привычные элементы мобильной версии с улучшениями для ПК платформы. Заявлена полноценная поддержка управления с помощью мыши и клавиатуры, обновленный пользовательский интерфейс и улучшенная графика с поддержкой разрешения 4K.

Игра предложит интеграцию со Steam и Xbox Live, что откроет доступ к достижениям, рейтинговым таблицам и альянсам. Одной из ключевых особенностей станет функция кросс-игры и единая учетная запись, которая позволит синхронизировать прогресс между ПК и мобильными устройствами. В описании также упоминаются масштабные сражения с участием сотен игроков, более 72 героев, включая Жанну д'Арк и Юлия Цезаря, и сезонные обновления с новыми картами и цивилизациями.