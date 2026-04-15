Состоялся релиз глобальной стратегии Age of History 2: Definitive Edition с масштабными улучшениями

Независимый разработчик выпустил улучшенную версию своей глобальной стратегии под названием Age of History 2: Definitive Edition. Классическая игра возвращается с переработанным игровым процессом и большим количеством нововведений. Для владельцев оригинальной Age of History 2 предусмотрена эксклюзивная скидка в размере 30 процентов, а новые игроки могут приобрести проект со скидкой 10 процентов за 539 рублей вместо стандартных 599 рублей.

В новом издании представлена переработанная карта мира, которая включает 13892 провинции, 23 сценария и 225 формируемых цивилизаций. Границы регионов теперь отрисовываются более плавно, а названия отображаются прямо на карте. Игровой процесс значительно расширился благодаря появлению 32 новых религий, которые напрямую влияют на дипломатию и отношения между государствами.

Военные конфликты и дипломатическая система получили масштабные обновления. Игроки получили возможность использовать атомные бомбы, если их нация достигла необходимого технологического уровня. Сброс ядерного оружия наносит катастрофический урон населению, экономике и армии вражеской провинции, а также вызывает распространение радиации. Войны теперь могут заканчиваться капитуляцией, если оккупировано более 50 процентов территории, а военный счет превышает 50 очков. В игру введены временные перемирия и новые дипломатические действия, такие как принудительный мир, отправка добровольческих армий, финансирование иностранных провинций и переселение населения. Массовые действия с провинциями теперь можно выполнять в 1 клик, а управлять армиями при желании может искусственный интеллект.

Экономика и технологии также подверглись изменениям. Очки технологий можно тратить на увеличение очков передвижения, снижение стоимости ассимиляции или расширение доступного для найма населения. Слишком большие инвестиции золота за 1 раз вызывают штраф, который медленно исчезает со временем. Улучшения качества жизни включают модернизированный интерфейс, новые флаги в высоком разрешении, плавное масштабирование и настраиваемое форматирование численности войск. Для армий численностью более 1 млн человек теперь можно задать компактное отображение цифр. Производительность игры была оптимизирована, а время расчета хода ИИ существенно сокращено.

Проект полностью поддерживает Steam Workshop, что позволяет пользователям создавать и управлять модификациями прямо в игре. При этом сохранена совместимость с большинством существующих модов от предыдущей версии. Режим наблюдателя был расширен и теперь действует как режим бога, позволяя игрокам манипулировать мировой дипломатией, строить здания и контролировать армии. В стратегию также добавлено 36 новых музыкальных композиций и обновленные редакторы для создания собственного контента.