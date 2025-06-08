Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear представит 12 божеств и новую кампанию в атмосфере японских мифов

Age of Mythology: Retold получит новое расширение: вдохновленную японскими мифами Heavenly Spear.

Обновленная версия культовой стратегии и спин-оффа серии Age of Empires - еще одна игра из каталога Microsoft, получившая новые материалы на сегодняшней выставке Xbox Games Showcase. Как и в предыдущем расширении, разработчики обратились к азиатской мифологии. После китайских легенд в Immortal Pillars пришло время для пантеона из 12 японских божеств и новой кампании, вдохновленной легендами Страны цветущей сакуры.

Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear дебютирует в конце 2025 года.