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Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 745 оценок

Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear представит 12 божеств и новую кампанию в атмосфере японских мифов

Procy_on Procy_on

Age of Mythology: Retold получит новое расширение: вдохновленную японскими мифами Heavenly Spear.

Обновленная версия культовой стратегии и спин-оффа серии Age of Empires - еще одна игра из каталога Microsoft, получившая новые материалы на сегодняшней выставке Xbox Games Showcase. Как и в предыдущем расширении, разработчики обратились к азиатской мифологии. После китайских легенд в Immortal Pillars пришло время для пантеона из 12 японских божеств и новой кампании, вдохновленной легендами Страны цветущей сакуры.

Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear дебютирует в конце 2025 года.

6
6
Age of Mythology: Retold
30.10.2002
Комментарии: 6
Ваш комментарий
jax baron

перфкт осталось ещё ацтеков дождаться и идеально.

2
yar1097

Кроме ацтеков, ещё бы персов и Индию добавили.

1
Despot_Aspid

Да задрали уже этими азиатскими мотивами! Буквально каждую бочку затыкают в каждом жанре. Пошли нах, жрите сами рескин китайцев. А я пойду просплюсь...

1
ThinFalco

Здорово,ни разу в эту серию не играл, надо будет попробовать😯

Eclair_93

Черт, я стал слишком стар для этого всего. Классическую компанию никак не допройду чтобы попробовать Китай или что там с азиатами, а тут еще новая.

Владимир Омов

я четыре месяца прохожу компанию. кстати быстро проходится она.....))))) осталось немного. удачи!

1