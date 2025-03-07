Age of Mythology Retold получила первое платное DLC под названием Immortal Pillars

После успешного ремейка Age of Mythology Retold, который был тепло принят игроками, Microsoft выпустила первое платное DLC под названием Immortal Pillars. Этот контент, вдохновленный китайским фольклором, добавляет в игру 12 новых богов, среди которых Фукси, Шеннонга и Гунгуна, каждый из которых обладает уникальными силами и способностями.

Кроме того, расширение включает новых юнитов — как мифологических существ, так и человеческих бойцов, таких как арбалетчики и тяжелобронированные кавалеристы. Игроки смогут строить новые дорогостоящие чудеса, которые дают мощные бонусы и ускоряют путь к победе. DLC также вводит новую девятиуровневую кампанию и 7 новых карт для сражений.

Immortal Pillars — это дань уважения оригинальному расширению Tale of the Dragon и китайской мифологии. Для владельцев Premium Edition DLC доступно бесплатно, а для остальных оно обойдется в $19,99.