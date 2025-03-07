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Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 714 оценок

Age of Mythology Retold получила первое платное DLC под названием Immortal Pillars

butcher69
Новости

После успешного ремейка Age of Mythology Retold, который был тепло принят игроками, Microsoft выпустила первое платное DLC под названием Immortal Pillars. Этот контент, вдохновленный китайским фольклором, добавляет в игру 12 новых богов, среди которых Фукси, Шеннонга и Гунгуна, каждый из которых обладает уникальными силами и способностями.

Кроме того, расширение включает новых юнитов — как мифологических существ, так и человеческих бойцов, таких как арбалетчики и тяжелобронированные кавалеристы. Игроки смогут строить новые дорогостоящие чудеса, которые дают мощные бонусы и ускоряют путь к победе. DLC также вводит новую девятиуровневую кампанию и 7 новых карт для сражений.

Immortal Pillars — это дань уважения оригинальному расширению Tale of the Dragon и китайской мифологии. Для владельцев Premium Edition DLC доступно бесплатно, а для остальных оно обойдется в $19,99.

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Age of Mythology: Retold
30.10.2002
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