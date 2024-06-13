Age of Mythology: Retold сделает еще больший акцент на фэнтези, чем оригинальная игра

На Xbox Games Showcase одним из самых ярких анонсов стал ремейк культовой RTS от Ensemble Studios - Age of Mythology: Retold. Тогда нам показали лишь короткий трейлер, но теперь стало доступно подробное видео об игре, а также статья в официальном блоге Xbox.

Age of Mythology: Retold изначально задумывалась как максимально точный ремейк, поэтому наибольший интерес представляют именно технические аспекты. Разработчики полностью переработали всю графику, как юнитов, так и локаций, одновременно усилив фэнтезийную атмосферу игры.

В качестве примера можно привести обновленного титана из фракции атлантов:

Стоит отметить, что разработчики могли бы просто освежить классику, ведь на рынке уже есть ремастер в виде Age of Mythology: Extended Edition. Помимо графики, разработчики также решили улучшить игровой процесс, сохранив при этом его дух. Одним из важнейших изменений станет снятие ограничения на однократное использование божественной силы.

В оригинале это приводило к тому, что игроки запасались этой способностью на "черный день", и часто случалось так, что матч заканчивался раньше, чем они успевали ее использовать. В ремейке же мы сможем использовать божественную силу несколько раз за одну битву, что значительно повлияет на всю динамику игры.

Age of Mythology: Retold разрабатывается для PC, а также консолей Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Долго ждать релиза не придется - на Xbox Games Showcase было объявлено, что игра выйдет уже 4 сентября этого года.

Со дня своего дебюта игра также будет доступна в рамках подписки Game Pass на всех этих платформах. Игра получит русскую локализацию в виде субтитров.