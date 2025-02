Age of Mythology: Retold выйдет на PlayStation 5 в начале марта вместе с DLC Immortal Pillars

Издатель Xbox Game Studios и разработчики World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge и Virtuos объявили, что Age of Mythology: Retold выйдет на PlayStation 5 уже 4 марта.

Ремастер легендарной стратегии впервые появился на Xbox Series, Xbox One и PC в сентябре 2024 года и доступен через Game Pass.

От создателей отмеченной наградами франшизы Age of Empires, Age of Mythology: Retold выходит за пределы истории в мифическую эпоху, где сталкиваются боги, монстры и люди. Сочетая лучшие элементы любимой Age of Mythology с современным дизайном и визуальным оформлением стратегии в реальном времени, Retold - это эпический и инновационный опыт как для старых, так и для новых игроков. Защитите свои владения, повелевайте легендарными монстрами и призывайте силу богов, чтобы сокрушить своих врагов.

Предзаказы для PS5 уже открыты. Стандартное издание стоит $29,99, а Premium Edition за $49,99 дает ранний доступ с 27 февраля и включает два расширения, включая Immortal Pillars.