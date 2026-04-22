Ацтеки идут в бой: для Age of Mythology: Retold вышло мифическое дополнение Obsidian Mirror

Издательство Xbox Game Studios и студия World's Edge представили релизный трейлер дополнения Obsidian Mirror для стратегии Age of Mythology: Retold. Главной особенностью DLC стало появление долгожданной цивилизации ацтеков, которую фанаты просили с момента выхода обновлённой версии игры.

Разработчики обещают «смелый новый способ игры», основанный на мифах, жертвоприношениях и божественной силе. Ацтеки привносят в стратегию уникальное мировоззрение и редкую для жанра мифологию. Игрокам предстоит заручиться поддержкой богов ацтекского пантеона, управлять страхом и иллюзиями, а также собирать Тоналли — жизненную энергию, необходимую для усиления божеств.

Дополнение предлагает масштабную сюжетную кампанию из 12 миссий. История охватывает несколько континентов и рассказывает о противостоянии богов-братьев: путь героев пройдёт от падения легендарного Ацтлана до событий в Европе, где союзы заключаются и рушатся, а смертные платят цену за конфликты богов.

Obsidian Mirror уже доступно и, по словам авторов, открывает новую главу для Age of Mythology: Retold — с необычными механиками, свежим пантеоном и культурой, которую сообщество давно хотело увидеть в игре.