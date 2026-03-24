DLC "Обсидиановое зеркало" для Age of Mythology: Retold выйдет 21 апреля

Издатель Xbox Game Studios и разработчики World’s Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge и Virtuos объявили о выходе загружаемого контента «Обсидиановое зеркало» для Age of Mythology: Retold 21 апреля.

«Обсидиановое зеркало» знакомит Age of Mythology: Retold с ацтеками в смелом, долгожданном дополнении, которое меняет представление о взаимодействии богов, смертных и мифической силы. Это дополнение, созданное для игроков, стремящихся расширить свой опыт и исследовать мифологию, редко встречающуюся в стратегиях в реальном времени, предлагает новых богов, механики, монстров и эпическую кампанию, движимую божественным соперничеством. Ацтекская мифология переносит темы, исследованные в мифическом масштабе в стратегии в реальном времени, с акцентом на жертвоприношение, иллюзию и поток жизни и силы.

«Обсидиановое зеркало» представляет игровой процесс «Страх и иллюзия», предлагая новые способы доминирования на поле боя. Расставляйте ловушки, манипулируйте поведением врагов, собирайте жизненную силу и стройте башни из павших противников. В основе ацтекской мощи лежит Тоналли, сущность жизни, высвобождаемая в битве. Каждый павший воин будет подпитывать божественную благосклонность и усиливать ваших богов, продвигая вашу цивилизацию вперёд. Даже ваши жители могут предложить свою жизненную силу, когда потребуется большая мощь.

Совершенно новая кампания из 12 миссий рассказывает эпическую историю божественного конфликта и выживания. Когда вечная вражда между Кетцалькоатлем и Тецкатлипокой разрушает утопический город Ацтлан, Уицилопочтли использует этот момент, чтобы повести свой народ на юг в поисках новой империи. Тем временем Тецкатлипока бежит через своё Обсидиановое Зеркало, пересекая континенты, чтобы завербовать легендарных союзников и вернуть себе господство. Боги столкнутся, союзы распадутся, и судьба ацтекского народа будет решена кровью, верой и властью.