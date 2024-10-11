Для Age of Mythology: Retold вышел крупный патч, который улучшил интерфейс, производительность и исправил ряд ошибок

Студия World's Edge выпустила крупное обновление для стратегии Age of Mythology: Retold, в котором исправила ряд неприятных ошибок, а так же улучшила интерфейс и производительность игры:
Стабильность и производительность
- Исправления для различных ситуаций, в которых мог произойти сбой.
- Исправлен сбой, который мог произойти на некоторых графических процессорах Intel при рендеринге дерева Гесперид.
- Исправление сбоя, который мог произойти на некоторых графических процессорах.
- Исправлена проблема с производительностью, которая могла возникнуть при размещении городских центров в редакторе сценариев или в матчах на поздних этапах игры.
- Различные мелкие исправления для стабильности и производительности.
- Исправление ситуации вызывающей рассинхронизацию, когда чудесный возраст влиял на формирование.
- Улучшена производительность при обновлении текущего состояния списка друзей. Игроки с большим количеством друзей больше не должны испытывать значительного падения производительности в главном меню.
- Исправления для некоторых ситуаций, вызывающих сбой загрузки сохраненной игры.
- Были обновлены форматы сохраненных игр для обеспечения дальнейшей стабильности в последующих патчах.
- Исправлена рассинхронизация, которая могла возникнуть, когда несколько игроков одновременно испытывают разрыв соединения в течение короткого периода времени.
Локализация
- Обновление локализаций.
- Исправления некоторректной обрезки текста на некоторых экранах.
Достижения
- Исправления для некоторых достижений, открывающихся до того, как были выполнены предполагаемые критерии.
Графика
- Исправлена ошибка, приводившая к применению неправильного смешивания анимаций.
- Обновления визуальных эффектов для бастиона Асгарда, эйнхери, валькирии, установки памятников и т. д.
- Исправлено мерцание, которое могло возникнуть на юните Summoning Tree.
- Цели, пораженные атакой НЛО, теперь будут иметь эффект горящего шейдера.
- Визуальный эффект «zzz» теперь отображается над бездействующими жителями деревни.
- Индикатор дальности Нидхегга теперь будет отображать более точный путь.
- Исправлена ошибка, приводившая к некорректному смешиванию воды и земли в некоторых краях мира игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой стрелки кентавра отображались неправильно при увеличении их масштаба.
- Незначительные визуальные обновления для некоторых юнитов.
Пользовательский интерфейс
- Незначительные визуальные улучшения во многих областях пользовательского интерфейса.
- Отношения игроков к юнитам теперь можно увидеть на панели статистики юнита.
- Уведомления о полной очереди производства зданий больше не могут отображаться более одного раза подряд.
- Исправления для пользовательского интерфейса социальной панели, связанные с обработкой запросов на добавление в друзья.
- Список друзей теперь отображается в отсортированном порядке. Упорядочен по статусу «В сети», а затем по имени.
- Количество собирателей благосклонности в пользовательском интерфейсе для Norse теперь правильно учитывает Godis.
- Исправлена ошибка, из-за которой пользовательский интерфейс клиентов не знал текущий прогресс загрузки сохраненных игр в многопользовательском лобби.
- Исправлена ошибка, из-за которой цвета полосы мощности Spectator HUD не обновлялись при смене сторон игрока в бою 1 на 1.
- В лобби теперь можно осуществлять поиск по идентификатору игры, URL-адресам идентификатора игры и именам игроков.
- Улучшения экрана обзора многопользовательских игр:
- Теперь список должен отображать более полную коллекцию доступных игр.
- Экран больше не будет мешать вам выбирать игры, когда некоторые элементы в списке заполнены.
- Улучшения функциональности фильтра для поиска соответствующих игр.
- Старые игры, которые устарели и больше не активны или к которым нельзя присоединиться, должны гораздо реже появляться в списке.
- 4v4 Ranked и Quick Play теперь доступны при постановке в очередь для автоматического подбора игроков.
- Исправлена ошибка, из-за которой диалоговое окно графического предупреждения продолжало отображаться после выбора «Не показывать снова».
- Диалоговое окно загрузки файлов теперь может сортироваться по столбцу «Дата/Время» и по умолчанию будет сортироваться по самым новым.
- Исправлена ошибка, из-за которой сообщения чата отображались дважды для отправителя в некоторых ситуациях.
- Исправлена проблема с внутриигровым деревом технологий, из-за которой по нему нельзя было правильно перемещаться с помощью контроллера.
- Щелчок правой кнопкой мыши по портретам второстепенных богов теперь будет предварительно ставить в очередь Age-up.
- Исправлена ошибка, из-за которой моды, которые должны были быть безопасными для рейтинговых, не считались безопасными. Например, моды, включающие изменения в 4K UI и некоторые моды данных, такие как моды строк, теперь должны быть безопасными для рейтинговых.
- Улучшение поиска приглашений.
- Незначительные визуальные улучшения в меню модов.
- Улучшения в меню загрузки/сохранения.
- Исправлена ошибка, из-за которой чаты с шепотом не отправлялись/не принимались должным образом.
- Дерево технологий, вкладка «Обучение» и чат теперь доступны будучи в очереди.
- Исправлена ошибка, из-за которой не начиналась очередь на подбор игроков при быстром выходе и повторном входе в подбор игроков.
Горячие клавиши
- Control-двойной щелчок по гражданам Атлантиды позволит избежать выбора юнитов, которые не выполняют тот же тип действий по сбору/охоте.
- Конфликты горячих клавиш теперь учитываются при попытке сброса горячих клавиш.
- Юниты, которые в данный момент усиливают здание, теперь исключены из горячих клавиш «Выбрать всех героев»/«Военные юниты».
- Исправлена ошибка, из-за которой горячая клавиша поиска сухопутных военных также находила военно-морские юниты.
Контроллер/Xbox
- Функция Easy Military Drag Select теперь доступна на Xbox.
- Обновления качества мини-карты для игроков, использующих контроллер.
- Добавлены навигационные точки маршрута на мини-карту контроллера.
- Юниты, добавленные с помощью пользовательских скриптов карты, теперь будут отображаться в меню кольца контроллера.
- Добавлена новая опция для быстрого панорамирования мини-карты в режиме контроллера.
- Лодки для скота и рыболовные суда теперь можно перемещать по территории.
Age of Mythology: Retold доступна на PC и Xbox Series X/S.
Люди до сих пор жалуются что пиратка и лицензия много у кого не запускается, может кто проверить с новым патчем?