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Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 648 оценок

Для Age of Mythology: Retold вышел крупный патч, который улучшил интерфейс, производительность и исправил ряд ошибок

AceTheKing
Новости

Студия World's Edge выпустила крупное обновление для стратегии Age of Mythology: Retold, в котором исправила ряд неприятных ошибок, а так же улучшила интерфейс и производительность игры:

Стабильность и производительность

  • Исправления для различных ситуаций, в которых мог произойти сбой.
  • Исправлен сбой, который мог произойти на некоторых графических процессорах Intel при рендеринге дерева Гесперид.
  • Исправление сбоя, который мог произойти на некоторых графических процессорах.
  • Исправлена ​​проблема с производительностью, которая могла возникнуть при размещении городских центров в редакторе сценариев или в матчах на поздних этапах игры.
  • Различные мелкие исправления для стабильности и производительности.
  • Исправление ситуации вызывающей рассинхронизацию, когда чудесный возраст влиял на формирование.
  • Улучшена производительность при обновлении текущего состояния списка друзей. Игроки с большим количеством друзей больше не должны испытывать значительного падения производительности в главном меню.
  • Исправления для некоторых ситуаций, вызывающих сбой загрузки сохраненной игры.
  • Были обновлены форматы сохраненных игр для обеспечения дальнейшей стабильности в последующих патчах.
  • Исправлена ​​рассинхронизация, которая могла возникнуть, когда несколько игроков одновременно испытывают разрыв соединения в течение короткого периода времени.

Локализация

  • Обновление локализаций.
  • Исправления некоторректной обрезки текста на некоторых экранах.

Достижения

  • Исправления для некоторых достижений, открывающихся до того, как были выполнены предполагаемые критерии.

Графика

  • Исправлена ​​ошибка, приводившая к применению неправильного смешивания анимаций.
  • Обновления визуальных эффектов для бастиона Асгарда, эйнхери, валькирии, установки памятников и т. д.
  • Исправлено мерцание, которое могло возникнуть на юните Summoning Tree.
  • Цели, пораженные атакой НЛО, теперь будут иметь эффект горящего шейдера.
  • Визуальный эффект «zzz» теперь отображается над бездействующими жителями деревни.
  • Индикатор дальности Нидхегга теперь будет отображать более точный путь.
  • Исправлена ​​ошибка, приводившая к некорректному смешиванию воды и земли в некоторых краях мира игры.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой стрелки кентавра отображались неправильно при увеличении их масштаба.
  • Незначительные визуальные обновления для некоторых юнитов.

Пользовательский интерфейс

  • Незначительные визуальные улучшения во многих областях пользовательского интерфейса.
  • Отношения игроков к юнитам теперь можно увидеть на панели статистики юнита.
  • Уведомления о полной очереди производства зданий больше не могут отображаться более одного раза подряд.
  • Исправления для пользовательского интерфейса социальной панели, связанные с обработкой запросов на добавление в друзья.
  • Список друзей теперь отображается в отсортированном порядке. Упорядочен по статусу «В сети», а затем по имени.
  • Количество собирателей благосклонности в пользовательском интерфейсе для Norse теперь правильно учитывает Godis.
  • Исправлена ошибка, из-за которой пользовательский интерфейс клиентов не знал текущий прогресс загрузки сохраненных игр в многопользовательском лобби.
  • Исправлена ошибка, из-за которой цвета полосы мощности Spectator HUD не обновлялись при смене сторон игрока в бою 1 на 1.
  • В лобби теперь можно осуществлять поиск по идентификатору игры, URL-адресам идентификатора игры и именам игроков.
  • Улучшения экрана обзора многопользовательских игр:
  • Теперь список должен отображать более полную коллекцию доступных игр.
  • Экран больше не будет мешать вам выбирать игры, когда некоторые элементы в списке заполнены.
  • Улучшения функциональности фильтра для поиска соответствующих игр.
  • Старые игры, которые устарели и больше не активны или к которым нельзя присоединиться, должны гораздо реже появляться в списке.
  • 4v4 Ranked и Quick Play теперь доступны при постановке в очередь для автоматического подбора игроков.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой диалоговое окно графического предупреждения продолжало отображаться после выбора «Не показывать снова».
  • Диалоговое окно загрузки файлов теперь может сортироваться по столбцу «Дата/Время» и по умолчанию будет сортироваться по самым новым.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой сообщения чата отображались дважды для отправителя в некоторых ситуациях.
  • Исправлена ​​проблема с внутриигровым деревом технологий, из-за которой по нему нельзя было правильно перемещаться с помощью контроллера.
  • Щелчок правой кнопкой мыши по портретам второстепенных богов теперь будет предварительно ставить в очередь Age-up.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой моды, которые должны были быть безопасными для рейтинговых, не считались безопасными. Например, моды, включающие изменения в 4K UI и некоторые моды данных, такие как моды строк, теперь должны быть безопасными для рейтинговых.
  • Улучшение поиска приглашений.
  • Незначительные визуальные улучшения в меню модов.
  • Улучшения в меню загрузки/сохранения.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой чаты с шепотом не отправлялись/не принимались должным образом.
  • Дерево технологий, вкладка «Обучение» и чат теперь доступны будучи в очереди.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой не начиналась очередь на подбор игроков при быстром выходе и повторном входе в подбор игроков.

Горячие клавиши

  • Control-двойной щелчок по гражданам Атлантиды позволит избежать выбора юнитов, которые не выполняют тот же тип действий по сбору/охоте.
  • Конфликты горячих клавиш теперь учитываются при попытке сброса горячих клавиш.
  • Юниты, которые в данный момент усиливают здание, теперь исключены из горячих клавиш «Выбрать всех героев»/«Военные юниты».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой горячая клавиша поиска сухопутных военных также находила военно-морские юниты.

Контроллер/Xbox

  • Функция Easy Military Drag Select теперь доступна на Xbox.
  • Обновления качества мини-карты для игроков, использующих контроллер.
  • Добавлены навигационные точки маршрута на мини-карту контроллера.
  • Юниты, добавленные с помощью пользовательских скриптов карты, теперь будут отображаться в меню кольца контроллера.
  • Добавлена ​​новая опция для быстрого панорамирования мини-карты в режиме контроллера.
  • Лодки для скота и рыболовные суда теперь можно перемещать по территории.

Age of Mythology: Retold доступна на PC и Xbox Series X/S.

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Age of Mythology: Retold
30.10.2002
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

Люди до сих пор жалуются что пиратка и лицензия много у кого не запускается, может кто проверить с новым патчем?

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