Для Age of Mythology: Retold вышло дополнение Heavenly Spear с большим бесплатным обновлением

Полностью переработанная версия Age of Mythology прошлого года от Microsoft уже получила новое дополнение Immortal Pillars несколько месяцев назад. Уже вышло второе дополнение под названием Heavenly Spear, которое на этот раз представляет кампанию, посвящённую японскому пантеону богов. Кроме того, для владельцев базовой игры выпущено крупное обновление, включающее новый игровой режим, новые чит-коды и многое другое.

По мере того, как надвигается война и хаос распространяется по стране, Ясуко оказывается в мире богов, монстров и смертных амбиций. Под руководством Акари, хранительницы копья, Ясуко должна раскрыть секреты реликвии и не допустить её попадания в руки Кагемасы, безжалостного военачальника, который стремится заточить богиню солнца Аматэрасу и провозгласить себя богом.

Помимо новых божественных сил, новый японский пантеон богов приносит с собой новых людей и мифических существ, от ниндзя до синигами, доступных игрокам. Дополнение также включает шесть многопользовательских карт и карт для сражений, разворачивающихся на фоне японских пейзажей.

Дополнение Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear уже доступно по цене 19,99 долларов на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Что касается бесплатного обновления, то самым важным нововведением является «Перчатка». В настоящее время доступно бета-тестирование. Это совершенно новый игровой режим, в который можно играть как в одиночку, так и в кооперативе, позволяя игрокам пройти лабиринт миссий, которые они могут выбирать самостоятельно. В рогалике игрокам предоставляется всего три изменения для полного прохождения, прежде чем им придётся начинать заново. Можно разблокировать как временные, так и постоянные бонусы, что также облегчает прохождение.

Случайный характер игры означает, что каждое прохождение будет предлагать новые испытания и награды, а также несколько уровней сложности на выбор. Чем сложнее прохождение, тем больше опыта и открытий игроки получат за выживание.

Обновление также включает в себя значительные улучшения подбора игроков, новую личность ИИ, новые чит-коды для использования в чате, улучшенные инструменты для моддинга и огромное количество исправлений ошибок и улучшений.

Полный список изменений для обновления Age of Mythology: Retold 18.49472 можно найти здесь. В нём описаны все изменения баланса.