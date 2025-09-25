Дополнение Heavenly Spear для Age of Mythology: Retold выйдет 30 сентября

Age of Mythology: Retold готовится к выходу нового крупного дополнения Heavenly Spear, официальный релиз которого состоится 30 сентября. Дополнение перенесёт игроков в Японию, где появятся новые божества, легендарные существа, новые способности и захватывающий сюжет.

В основе DLC лежит совершенно новая кампания из 12 миссий, рассказывающая историю Ясуко, дочери фермера, которая столкнулась с неожиданной судьбой после обнаружения магического копья. В условиях надвигающегося конфликта и хаоса, распространяющегося по стране, Ясуко должна раскрыть секреты этого древнего артефакта и не допустить, чтобы он попал в руки Кагемасы, военачальника, намеревающегося заточить богиню солнца Аматэрасу, чтобы завладеть её божественной силой.