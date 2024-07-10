На этих выходных пройдет бета-тестирование Age of Mythology: Retold

Студия World's Edge сообщила о том, что уже в ближайшее время состоится бета-тестирование Age of Mythology: Retold.

Бета-тестирование игры начнется 12 июля в 20:00 по московскому времени и продлится до 14 июля 10:00. Доступ к бета-тестированию получат все обладатели Premium Edition издания игры. Во время закрытого бета-тестирования игрокам будет доступно:

Обучение и первые 5 миссий кампании "Падение трезубца";

Многопользовательские матчи между другими игроками (в бета-тестировании будет ограничение в 8 игроков);

Возможность опробовать 3 из 4 пантеонов, включая греческий, скандинавский и египетский.

Бета-тестирование не будет подпадать под NDA, поэтому игроки смогут свободно делиться материалами по игре с другими пользователями.

Age of Mythology: Retold выйдет на PC и Xbox Series X/S 4 сентября.