PS5-версия Age of Mythology: Retold получила новый трейлер к старту предзаказов

Ранее в этом месяце Microsoft объявила, что выпустит Age of Mythology: Retold и Age of Empires 2: Definitive Edition для PS5. Хотя у Empires пока нет даты выхода, Mythology выйдет в течение через несколько дней.

Выход игры запланирован на 4 марта на PS5, и теперь компания выпустила новый трейлер, чтобы подготовить игроков к релизу игры.

Age of Mythology: Retold выходит за рамки истории и переносит нас в мифическую эпоху, где сталкиваются боги, монстры и люди. Сочетая в себе лучшие элементы любимой Age of Mythology с современным дизайном и визуальными эффектами стратегии в реальном времени, Retold представляет собой эпический и инновационный опыт для старых и новых игроков. Защищайте свои владения, командуйте легендарными монстрами и призывайте силу богов, чтобы сокрушить врагов.