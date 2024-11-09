Ремейк стратегии Age of Mythology: Retold получил крупное обновление "Арена богов"

Age of Mythology: Retold получила новый игровой режим под названием «Арена богов». Этот новый режим Age of Mythology: Retold добавляет 35 миссий схваток для игроков Xbox и ПК, а также мифологические испытания и награды для прохождения в одиночку или с другом.

Игроки возьмут на себя роль легендарного героя Кастора, отправляясь на различные миссии в мифологических мирах, наполненных испытаниями. По пути игроки могут получать «благословения» от богов Age of Mythology: Retold, которые дадут им особые способности, основанные на знаменитых силах этих богов. Например, Мудрость Одина помогает игрокам, позволяя быстрее перезаряжать особые способности и божественные силы, в то время как Корни Хлестака Геи заставляют героев и легенд наносить урон по области. Эти благословения гибкие, что позволяет игрокам корректировать свои стратегии в зависимости от проблем, с которыми они сталкиваются.

Кроме того, в «Арене богов» есть «Повороты мира». Это динамические изменения, которые меняют условия на поле боя. Эти повороты делают вещи непредсказуемыми, заставляя игроков адаптироваться в любой момент. Они могут столкнуться с суровыми условиями, такими как ледяная тундра или побережье Черного моря, или столкнуться с внезапными событиями, такими как Остатки Атлантиды Геи, которые порождают группы юнитов для сбора после выполнения определенных задач. Эти повороты могут как предлагать новые возможности, так и представлять неожиданные проблемы, чтобы держать игроков в напряжении.

Более того, режим поощряет игроков экспериментировать с различными стратегиями, пробуя различные комбинации благословений, а также открывая новые способности с каждой победой. «Арена богов» обещает предложить настраиваемый опыт, который вознаграждает творческое и стратегическое мышление. Это означает, что игроки смогут выбрать либо более целенаправленный подход к бою, либо просто пойти ва-банк ради финальной схватки. Этот новый режим является первым дополнением Age of Mythology: Retold после запуска с момента его выпуска.