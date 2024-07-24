Тест серверов ремейка культовой стратегии Age of Mythology: Retold состоятся на этих выходных

В эту пятницу, 26 июля, начнутся официальные серверные тесты Age of Mythology: Retold в Steam. В рамках них избранные игроки смогут бесплатно протестировать многопользовательский режим стратегии, действие которой происходит в мифологическом сеттинге.

Сетевые серверы Age of Mythology: Retold будут открыты 3 дня — по три часа в каждом из них.

В эти выходные, то есть 26, 27 и 28 июля, избранные игроки смогут сыграть в Age of Mythology: Retold с 15:30 до 18:30 МСК.

Предварительная загрузка начнется в 9:30 утра в пятницу.

Чтобы принять участие в игровом тесте Age of Mythology: Retold, посетите страницу игры в Steam, найдите поле «Присоединиться к Age of Mythology: Retold Playtest», а затем нажмите «Запросить доступ».

После выполнения этих шагов наберитесь терпения и регулярно проверяйте электронную почту, связанную с вашей учетной записью Steam. В случае успеха вы получите уведомление о возможности предрелизного тестирования ожидаемой стратегии. Стоит добавить, что оформление предварительного заказа на игру не требуется.

Age of Mythology: Retold разрабатывается для ПК, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Игра выйдет 4 сентября и будет доступна в рамках Game Pass на упомянутых платформах