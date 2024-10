В начале ноября Age of Mythology: Retold получит новый игровой режим Arena of the Gods с 35 боевыми миссиями

Хорошие новости для всех поклонников Age of Mythology: Retold, ремастеринга стратегической классики, выпущенной несколько месяцев назад: в сообщении на своем официальном сайте Xbox Games Studio подтвердила, что совсем 7 ноября появится новый игровой режим под названием Arena of The Gods.

Как говорится на сайте, в этом новом игровом режиме вы пройдете 35 захватывающих боевых миссий в мифических ландшафтах, где вас ждут божественные испытания. Сражаетесь ли вы в одиночку или в команде с другом, арена полна поворотов, которые выводят на первый план хаос меняющегося времени и древние силы.

Режим также позволит нам выбрать ряд благословений, которые вы сможете использовать, что усилит особые способности. Кроме того, на картах будут присутствовать переменные факторы, называемые «поворотами мира», которые добавят карте особые эффекты, повышая уровень сложности.