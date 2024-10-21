ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 656 оценок

В начале ноября Age of Mythology: Retold получит новый игровой режим Arena of the Gods с 35 боевыми миссиями

monk70
Новости

Хорошие новости для всех поклонников Age of Mythology: Retold, ремастеринга стратегической классики, выпущенной несколько месяцев назад: в сообщении на своем официальном сайте Xbox Games Studio подтвердила, что совсем 7 ноября появится новый игровой режим под названием Arena of The Gods.

Как говорится на сайте, в этом новом игровом режиме вы пройдете 35 захватывающих боевых миссий в мифических ландшафтах, где вас ждут божественные испытания. Сражаетесь ли вы в одиночку или в команде с другом, арена полна поворотов, которые выводят на первый план хаос меняющегося времени и древние силы.

Режим также позволит нам выбрать ряд благословений, которые вы сможете использовать, что усилит особые способности. Кроме того, на картах будут присутствовать переменные факторы, называемые «поворотами мира», которые добавят карте особые эффекты, повышая уровень сложности.

+ ещё 1 картинка
3
1
Age of Mythology: Retold
30.10.2002
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Данила Фокс

А это только для мультиплеера или как?

0