Не прошло и 20 лет: законченный, но отменённый экшен "Приключения капитана Блада" выйдет на ПК и консолях

Некоторые фанаты видеоигр, наверное, вспомнят амбициозный проект "Приключения капитана Блада" от российской студии 1С: Морской Волк. Эта игра в жанре приключенческого экшена, вдохновленная романами Рафаэля Сабатини, должна была стать настоящим хитом, но, к сожалению, была отменена в 2010 году.
Однако, спустя 12 лет, игра обрела вторую жизнь! В апреле 2021 года в сеть просочилась финальная сборка игры, а в ноябре 2022 года – и исходный код. И вот, наконец, 15 июня 2024 года, издательство SNEG ltd., основанное выходцами из GOG, анонсировало официальный релиз "Приключений капитана Блада" на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch!
Разработчики из студии General Arcade также обещают "ряд усовершенствований":
Мы рады вновь вернуть её к жизни, добавив к великолепному оригиналу ряд усовершенствований, которые придутся по вкусу современным игрокам.
Вот это поворот штурвалом!
неплохо неплохо. Надеюсь на адекватный ценник и что игру к релизу чутка подтянут графически
Даже сейчас играется бодро!
Вот это поворот сюжета!Только стоп,Блада ведь уже можно спокойно скачать-из всех известных сайтов.
починят и на большее количество платформ как бы
Надеюсь дурачки не ждут игру уровня корсаров? Там слешерок среднего уровня.
эмм, а права у кого на эти сорцы? все таки нельзя просто так взять слитые исходники и допилив выпустить игру и продавать ее. По верхам вродь не понятно что за разрабы такие, вроде есть офисы в РФ и в Сингапуре, права что ли выкупили?
Топ самых неожиданных возвращений. Надеюсь, цена будет подходящей под "возраст" игры
Игра изначально должна была на Xbox 360 выйти))
Он ожил он ожиллллл....
супер же, билд и так проходим, ещё и пофиксят полностью
Ахаххахха я помню этот кал еще в журналах Игромании был
Вау. Капитан Блад. Я мужик средних лет, помнится еще наверное в 80е когда совсем мелким был дед меня сводил в кино на какого-то доисторического Капитана Блада, снятого наверное в 40е. Ну наверное эту игру для моего деда и делали, только его даже в 2010м уже 6 лет как не было.
ждем очередной обосрамс с подливой, смута 2.0 на подходе.
а что там "ждать обосрамс". Кто хотел - поиграл уже и знает, что это, никакой загадки) Довольно задорный слешерок получился и выйди он в свое время - был бы качественным представителем отечественной индустрии. Не хитом, но на высоком для того времени уровне
что за бред, билд с 21 года можно скачать
Ты бы для начала вопрос бы изучил, чем какахами сразу кидаться
это типа попытка сделать смуту не самой плохой игрой на текущий момент? хотя тут сменился разработчик и издатель, наверно это попытка вернуться к классическому "польскому шутеру")
Так игра не шутер.