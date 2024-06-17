Не прошло и 20 лет: законченный, но отменённый экшен "Приключения капитана Блада" выйдет на ПК и консолях

Некоторые фанаты видеоигр, наверное, вспомнят амбициозный проект "Приключения капитана Блада" от российской студии 1С: Морской Волк. Эта игра в жанре приключенческого экшена, вдохновленная романами Рафаэля Сабатини, должна была стать настоящим хитом, но, к сожалению, была отменена в 2010 году.

Однако, спустя 12 лет, игра обрела вторую жизнь! В апреле 2021 года в сеть просочилась финальная сборка игры, а в ноябре 2022 года – и исходный код. И вот, наконец, 15 июня 2024 года, издательство SNEG ltd., основанное выходцами из GOG, анонсировало официальный релиз "Приключений капитана Блада" на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch!

Разработчики из студии General Arcade также обещают "ряд усовершенствований":

Мы рады вновь вернуть её к жизни, добавив к великолепному оригиналу ряд усовершенствований, которые придутся по вкусу современным игрокам.