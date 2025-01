Игра Age of Water вышла в релиз с крупным обновлением, получила русскую озвучку и скидку в 50%

Мы рады сообщить, что с выходом обновления Beyond the Waves мы официально завершаем фазу раннего доступа Age of Water и выпускаем игру в релиз. Благодаря активному участию игроков в раннем доступе мы выпустили 32 обновления, в которых реализовали важные улучшения и исправили множество ошибок, что сделало игру более качественной и интересной.

В честь релиза Age of Water до 30 января (19:00 МСК) мы предоставляем скидку 50% на все издания игры. Приглашайте друзей и присоединяйтесь сами к увлекательным морским приключениям в мире Age of Water!

Кепка Первопроходца в подарок!

Отличная новость для участников раннего доступа в Steam, а также для игроков PlayStation и Xbox! Все, кто приобрёл Age of Water до 15 января 2025 года включительно, получат в подарок Кепку Первопроходца. Не забудьте зайти в игру и найти её среди личных вещей в трюме вашего корабля.

Также мы подарим кепку тем, кто купил игру после 15 января, но успел до этого поиграть в пролог Age of Water: The First Voyage или во время бесплатных выходных.

Крупное обновление Beyond the Waves

Мы с радостью представляем вам обновление Beyond the Waves с захватывающими сюжетными линиями, мощным оружием и новыми испытаниями, которые порадуют даже самых опытных капитанов.

Обновление порадует вас совершенно новым командным PvP-режимом «Контрольные точки», где игроки должны работать сообща, чтобы захватить и защитить стратегически важные позиции, разбросанные по водам. Для тех, кто ищет ещё больших вызовов, в игре появились пять опасных зон, каждая из которых охраняется грозными боссами разного уровня сложности. Кроме того, новые увлекательные истории ждут вас в свежей квестовой линии. Также к вашей команде присоединится ещё один член экипажа.

В этом эпизоде предлагаем вам сразиться с мировым боссом, который поджидает за краем сектора. Новый уникальный враг проверит ваши боевые навыки и стратегии, а эпическая битва с ним будет не похожа ни на что виданное ранее в Age of Water.

Чтобы было легче одолеть врагов, вы сможете открыть шестой ранг оружия с разрушительной огневой мощностью: на нём вас ждут ракетные установки!

Мир Age of Water стал ещё более разнообразным благодаря добавлению десяти новых боевых пеших зон. На суше ваш экипаж ждёт интенсивный ближний бой, а вас — адаптация к новым условиям и ранее невиданные тактические решения.