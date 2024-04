Морская приключенческая игра Age of Water также выйдет на консолях

Gaijin Entertainment и студия Three Whales объявили, что приключенческая онлайн-игра Age of Water выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S 18 апреля, одновременно с объявленным ранее стартом раннего доступа в Steam. Версии Age of Water на разных платформах идентичны, а версия для ПК полностью поддерживает консольные контроллеры.

Действие Age of Water происходит на постапокалиптической Земле, полностью покрытой водой. Игрок берет на себя роль капитана, который плавает сквозь бури и бури, сражается и торгует, захватывает чужие лодки и корабли или строит свои, а также добывает ресурсы со дна океана. Сюжет Age of Water отлично подходит для одиночной игры, но игрок может взаимодействовать с другими капитанами, приглашать друзей присоединиться к ним в сложных битвах и участвовать в совершенно необязательных PvP-событиях.