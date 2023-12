Приключенческая ММО Age of Water стартует в первом квартале 2024 года

Gaijin Entertainment и студия Three Whales объявляют, что новая приключенческая онлайн-игра Age of Water поступит в продажу в первом квартале 2024 года в Steam. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом водном мире, где вся земля была затоплена после глобальной катастрофы. Цена и точная дата выхода будут объявлены позже на официальном сайте проекта, а игроки могут добавить Age of Water в свой список желаний Steam, чтобы вовремя получать все обновления.

Главный герой Age of Water путешествует на боевом корабле между редкими поселениями выживших, сражается с пиратами, извлекает со дна моря артефакты затерянной цивилизации, перевозит ценные грузы, выполняет задания фракций, находит новых друзей и раскрывает тайны захватывающий водный мир. Игрок может либо следовать сюжету, либо исследовать мир самостоятельно в своем темпе — например, торговать между поселениями, садиться на чужие лодки, сражаться с другими капитанами в PvP-сражениях, строить собственную базу.

«Мы горячо благодарим участников альфа- и бета-тестирования, которые очень помогли нам продвинуться вперед в разработке игры», — сказал Юрий Мирошников, продюсер игры. - Для нас было очень важно создать атмосферу захватывающего морского приключения, в котором игрок чувствует себя главным героем замечательной истории».

Игра будет продаваться в раннем доступе и будет улучшена на основе отзывов пользователей, тем не менее, эта версия позволит игрокам пройти всю историю Age of Water с первого дня и без каких-либо дополнительных затрат. Участники закрытого бета-тестирования, купившие один из пакетов доступа к ЗБТ летом 2023 года, получат издание Age of Water по аналогичной цене бесплатно в Steam.