Стал доступен бесплатный пролог постапокалиптического приключение Age of Water, объявлена дата выхода полной игры

Gaijin Entertainment и студия Three Whales объявили, что приключенческая онлайн-игра Age of Water выйдет 18 апреля. Кроме того, в Steam доступен бесплатный пролог Age of Water: The First Voyage. Скачать ее может любой желающий, опробовать самое начало игры и добавить полную версию в список желаний.
Первое путешествие начинается с того, что главный герой прибывает на небольшой надувной лодке в сектор, где происходят основные события Age of Water. В прологе вы встретите первых членов своего экипажа, опробуете несколько канонерских лодок и систем вооружения, сразитесь с огромным боссом и достанете со дна моря ценные артефакты. Ваш игровой прогресс в прологе сохранится — вы сможете продолжить свое путешествие с той же точки в полной версии Age of Water.
Напоминаем, что Age of Water — это приключенческая онлайн-игра, действие которой происходит на постапокалиптической Земле, полностью покрытой водой.
ммм, мобилковое
У Российских разрабов и издателя не получилось актёров озвучки на русском найти.Дефицит кадров в стране?
Там озвучки впринцепи не было и врятли появилась.
там полноценная английская озвучка
Не было её там. Там персы говорят на тарабарском.
На тестах её не было так что это совсем недавно озвучили, потом может и русский появиться.
Sea of Thieves ты ли это?
Ба ! Жадные Gaijin Entertainment решили замутить ещё один источник донатного бабла.Сколько они гребут в день на одном только Crossout- одному Господу известно.Но видно мало .Игрульки у них обычно куцые, с небольшими картами.Чтобы при минимуме труда и затрат быстренько срубить по максимуму. А потом они,как правило, сами же и убивают весь баланс и показатели купленного вами в игре /за кровные/. Да, можно не донатить и гамать 'как есть', но схема выстраивается таким образом что без доната нечего ловить.Не имею и тени желания снова связываться с этой конторой.
Там у них после апокалипсиса, барбершопы видимо остались, раз эти дебильные стрижки и сюда попали...
хрень муть . уж лучше выживач на воде чем это