Стал доступен бесплатный пролог постапокалиптического приключение Age of Water, объявлена дата выхода полной игры

Gaijin Entertainment и студия Three Whales объявили, что приключенческая онлайн-игра Age of Water выйдет 18 апреля. Кроме того, в Steam доступен бесплатный пролог Age of Water: The First Voyage. Скачать ее может любой желающий, опробовать самое начало игры и добавить полную версию в список желаний.

Первое путешествие начинается с того, что главный герой прибывает на небольшой надувной лодке в сектор, где происходят основные события Age of Water. В прологе вы встретите первых членов своего экипажа, опробуете несколько канонерских лодок и систем вооружения, сразитесь с огромным боссом и достанете со дна моря ценные артефакты. Ваш игровой прогресс в прологе сохранится — вы сможете продолжить свое путешествие с той же точки в полной версии Age of Water.

Напоминаем, что Age of Water — это приключенческая онлайн-игра, действие которой происходит на постапокалиптической Земле, полностью покрытой водой.