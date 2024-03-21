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Age of Water 18.04.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 26 оценок

Стал доступен бесплатный пролог постапокалиптического приключение Age of Water, объявлена дата выхода полной игры

monk70
Новости

Gaijin Entertainment и студия Three Whales объявили, что приключенческая онлайн-игра Age of Water выйдет 18 апреля. Кроме того, в Steam доступен бесплатный пролог Age of Water: The First Voyage. Скачать ее может любой желающий, опробовать самое начало игры и добавить полную версию в список желаний.

Первое путешествие начинается с того, что главный герой прибывает на небольшой надувной лодке в сектор, где происходят основные события Age of Water. В прологе вы встретите первых членов своего экипажа, опробуете несколько канонерских лодок и систем вооружения, сразитесь с огромным боссом и достанете со дна моря ценные артефакты. Ваш игровой прогресс в прологе сохранится — вы сможете продолжить свое путешествие с той же точки в полной версии Age of Water.

Напоминаем, что Age of Water — это приключенческая онлайн-игра, действие которой происходит на постапокалиптической Земле, полностью покрытой водой.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Danrock

ммм, мобилковое

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mihmih150klin

У Российских разрабов и издателя не получилось актёров озвучки на русском найти.Дефицит кадров в стране?

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akela280

Там озвучки впринцепи не было и врятли появилась.

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mihmih150klin akela280

там полноценная английская озвучка

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akela280 mihmih150klin

Не было её там. Там персы говорят на тарабарском.

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mihmih150klin akela280
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akela280 mihmih150klin

На тестах её не было так что это совсем недавно озвучили, потом может и русский появиться.

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Zick211

Sea of Thieves ты ли это?

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MORDORR

Ба ! Жадные Gaijin Entertainment решили замутить ещё один источник донатного бабла.Сколько они гребут в день на одном только Crossout- одному Господу известно.Но видно мало .Игрульки у них обычно куцые, с небольшими картами.Чтобы при минимуме труда и затрат быстренько срубить по максимуму. А потом они,как правило, сами же и убивают весь баланс и показатели купленного вами в игре /за кровные/. Да, можно не донатить и гамать 'как есть', но схема выстраивается таким образом что без доната нечего ловить.Не имею и тени желания снова связываться с этой конторой.

0
Сережаа

Там у них после апокалипсиса, барбершопы видимо остались, раз эти дебильные стрижки и сюда попали...

0
Alex40001

хрень муть . уж лучше выживач на воде чем это

-1