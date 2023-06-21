Стартовал второй ЗБТ постапокалиптической приключенческой ММО в водном мире Age of Water ©

Gaijin Entertainment и студия Three Whales объявили о втором этапе закрытого бета-тестирования приключенческой онлайн-игры Age of Water, действие которой происходит в постапокалиптическом водном мире. Чтобы гарантированно принять участие в тесте, вы можете купить один из наборов раннего доступа. Также некоторые игроки, подавшие заявку на бесплатную пробную версию на официальном сайте, будут приглашены на тест.

Age of Water — это история капитана моторной лодки, который исследует просторы полностью затопленной Земли будущего. Люди ютятся в поселениях, построенных на том, что осталось над водой — как вершины небоскребов. Капитан выкапывает со дна моря артефакты затерянной цивилизации, сражается с пиратами, зарабатывает на торговле товарами, выполняет сюжетные миссии и бросает вызов другим игрокам в PvP-сражениях, а также отправляется на миссии с друзьями. На полученные ресурсы можно модифицировать лодку или купить новый корпус, а также построить собственное убежище.

Эта версия Age of Water, подготовленная для второго этапа ЗБТ, построена по результатам отзывов на первом этапе теста и предлагает новый контент — например, нападение на караваны и, наоборот, защиту каравана от пиратов в режиме PvP. Пакеты раннего доступа Premium и Elite включают уникальные лодки команды Barracuda, заменяющие четыре обычных стартовых лодки, а Elite Pack также включает трех членов команды Barracuda, заменяющих обычных моряков. Все пакеты раннего доступа также содержат внутриигровую валюту, чтобы упростить начало игры. В случае уничтожения прогресса при выпуске игры все владельцы пакетов раннего доступа получат одинаковое количество валюты.