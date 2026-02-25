В игру Age of Water можно играть бесплатно целую неделю до 2 марта

Откройте для себя водный постапокалипсис: станьте капитаном в мире, где Землю поглотил океан. Исследуйте открытый мир, добывайте ресурсы со дна, стройте и настраивайте собственные корабли, сражайтесь в PvE и PvP и развивайте свою базу. Также игра получила скидку в 60% на оба издания в Steam.

После катастрофы океан поглотил цивилизацию, но человечество выжило. На крышах небоскрёбов выросли новые поселения, а люди бороздят водные просторы на лодках и боевых кораблях — в поисках ресурсов, славы и мечты о настоящей земле.

В Age of Water вы станете капитаном в этом суровом мире. Исследуйте открытый океан, преодолевайте штормы, торгуйте и сражайтесь. Добывайте артефакты со дна, выполняйте задания обитателей плавучих городов и раскрывайте загадки прошлого.

Создавайте собственный флот: проектируйте корабли с нуля или модернизируйте захваченные суда. Выбирайте корпуса и детали, устанавливайте вооружение, нанимайте экипаж. Стройте базу — крепость и мастерскую в одном лице, где можно производить всё необходимое.

Соревнуйтесь с ИИ‑противниками или бросьте вызов другим игрокам. В этом мире контрабанда привлекает охотников, а слава пирата — уважение и страх. Кем станете вы?