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Age of Water 25.04.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Постапокалипсис
6.8 32 оценки

Встречайте Age of Water: новая онлайн-игра о Земле будущего уже доступна игрокам

VovanVV1982
Новости

Состоялся релиз Age of Water. Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox SX.

В Age of Water игрокам предстоит окунуться в атмосферу Земли будущего, где единственным способом выживания становится покорение бескрайних океанских просторов. Приготовьтесь к незабываемому путешествию сквозь штормы и опасности, где каждое решение может стать судьбоносным.

Стоит отметить, что запуск не обошелся без шероховатостей на старте. Сразу после запуска Age of Water столкнулась с техническими проблемами, и сервера не выдержали наплыва желающих окунуться в этот захватывающий мир. Возможно, именно эти неполадки повлияли на неоднозначную реакцию критиков и игроков на момент публикации данной новости.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Гасен

Это выживалка опять, их теперь каждую неделю выпускают

2
Oscilograf

Игра же современная? Донаты? Лутбоксы? Пей ту вин?

0
Nodas

Косметика только из доната

0
EnerJy48

Это же Gaijin. Все будет, не переживай. И лутбоксы, и пей ту вин. Пей ту вин и сейчас есть, там вон сколько недовольных из-за голд эдишна, что он дает улучшенный экипаж, который больше никак не получить

0
ANIManiak

кроссаут на воде за полтораху... ну такооое...

0