Встречайте Age of Water: новая онлайн-игра о Земле будущего уже доступна игрокам

В мире, где безжалостный океан поглотил некогда великую цивилизацию, человечество проявило невероятную стойкость и изобретательность, адаптировавшись к новой реальности. Люди научились строить поселения на крышах затопленных небоскрёбов и вершинах других рукотворных объектов, создавая островки жизни среди бескрайних водных просторов. И хотя жизнь в этом изменчивом и опасном мире полна трудностей, в сердцах людей все ещё теплится мечта о возвращении на настоящую сушу, о возрождении былого величия человеческой расы.

Отправляйтесь в приключение в роли бесстрашного морского капитана, исследующего постапокалиптический мир Age of Water — мир, где безраздельно властвует стихия воды. Вам предстоит плыть навстречу неизведанному в огромном открытом мире, полном опасностей и возможностей. Проложите свой путь сквозь яростные штормы и коварные бури, вступайте в ожесточённые сражения с врагами и ведите торговлю с друзьями. Захватывайте чужие суда или создавайте свои собственные, совершенствуя их и превращая в грозное оружие. Исследуйте затонувшие руины былой цивилизации, поднимайте со дна океана бесценные ресурсы и раскрывайте тайны, сокрытые в глубинах этого нового мира. А когда вы освоитесь в этом мире и заработаете достаточно средств, постройте собственную базу — оплот вашего могущества и влияния в этом водном мире.

Важный момент: ваше плавсредство — это не просто транспорт, но и отражение вашего стиля игры, ваших стратегических решений и творческого видения. Игра предоставляет вам беспрецедентную свободу в создании и модификации судов, адаптируя их под ваши нужды и предпочтения. С десятками различных корпусов и сотнями деталей вы сможете собрать всё что угодно — от маленькой манёвренной лодки до внушительного 30-метрового катера, бороздящего просторы океана. Однако настоящая сила вашего судна заключается не только в его размерах, но и в оснащении. Выбирайте из широкого арсенала оборудования, брони и оружия, чтобы превратить своё плавсредство в неприступную крепость или грозную боевую машину. И не забудьте подобрать опытную и надёжную команду, которая будет стоять плечом к плечу с вами за пулемётами и пушками в самый разгар сражений.

А опасности в море поджидают на каждом шагу, и пираты — лишь одна из многих угроз. В некоторых случаях вам придётся столкнуться с агрессивно настроенными игроками, жаждущими лёгкой наживы или просто ищущими повод для драки. Чтобы дать отпор любому противнику, не забудьте установить на палубе орудия самого крупного калибра, способные одним залпом превратить вражеское судно в горстку обломков. При этом уничтожение — не единственный путь к победе. Проявите смекалку и мастерство в морском бою, и вы сможете захватить корабль противника, присвоив его себе со всеми ресурсами и экипажем.

И последнее, но не менее важное: не лишним будет отметить, что даже величайшему капитану нужен надёжный тыл — место, где можно перевести дух, починить корабль и спланировать следующую операцию. Ваше убежище — это не просто база, но и сердце вашей морской империи. Защищённое от посягательств врагов, оно станет плацдармом для развёртывания масштабного производства всего необходимого для успешных походов. Возводите фабрики, производящие передовое оборудование и смертоносное оружие, корпуса для судов всех классов и размеров, а также добывайте и перерабатывайте ценные ресурсы. Каждое улучшение базы, каждая новая производственная линия приближает вас к статусу непобедимого властелина морей, способного диктовать свои условия на просторах Age of Water.