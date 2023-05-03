Age of Wonders 4 показала лучший старт в истории серии ©

Фентезийная 4X-стратегии стратегия Age of Wonders 4 вышла вчера и уже можно сказать, что игра хорошо стартовала в Steam. Игроки хорошо встретили игру и в данный момент у стратегии 77% положительных отзывов, причем негативные оценки оставляют за некоторые технические огрехи, которые исправят в первых патчах.

Пиковое количество одновременных игроков у стратегии за первые сутки составил 38 296 игроков — это лучший результат в истории серии. Предыдущий рекорд принадлежал третьей части с 19 469 пользователями. А Age of Wonders: Planetfall смогла привлечь только 10 462 игроков.

Age of Wonders 4 вышла 2 мая.