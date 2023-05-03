Age of Wonders 4 02.05.2023
7.8 61 оценка

Age of Wonders 4 показала лучший старт в истории серии

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butcher69
Новости

Фентезийная 4X-стратегии стратегия Age of Wonders 4 вышла вчера и уже можно сказать, что игра хорошо стартовала в Steam. Игроки хорошо встретили игру и в данный момент у стратегии 77% положительных отзывов, причем негативные оценки оставляют за некоторые технические огрехи, которые исправят в первых патчах.

Пиковое количество одновременных игроков у стратегии за первые сутки составил 38 296 игроков — это лучший результат в истории серии. Предыдущий рекорд принадлежал третьей части с 19 469 пользователями. А Age of Wonders: Planetfall смогла привлечь только 10 462 игроков.

Age of Wonders 4 вышла 2 мая.

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Хвалебный трейлер 4Х-стратегии Age of Wonders 4
Состоялся релиз 4X-стратегии Age of Wonders 4
Состоялся релиз 4X-стратегии Age of Wonders 4
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Space marine286

Игра действительно хорошая. Однако не совсем понимаю зачем надо в прогресс запихивать открытие карт и сценариев, тем самым ограничивая игрока в создании своих сценариев?

+ редактор созданий рас прикольный, но жалко, что у каждой «формы» нету набора своих перков (на выбор), которые только они могли бы использовать. Просто эти «унификационные» черты убивают уникальность фэнтезийных рас и иногда кринжово выглядит на примере каких нибудь «стойких» полуросликов или ещё кого-то смотря из их «формы».

3
Shadoweaver

Игра замечательная, надеюсь в скором времени стратегий станет больше.

2