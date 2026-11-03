Age of Wonders 4 получила морское дополнение с торговой культурой

Triumph Studios и Paradox Interactive выпустили The Silver Seas — новое крупное дополнение для фэнтезийной пошаговой стратегии Age of Wonders 4. Расширение посвящено освоению океанов, морской торговле и созданию империи, способной контролировать как сушу, так и водные просторы.

Главной новинкой стала культура меркантильцев с двумя направлениями развития: картелем, специализирующимся на шпионаже и манипуляциях, и баронством, которое делает ставку на богатство, торговлю и военную силу. Также появились две новые формы существ — аквалонцы и акулий народ, четыре фолианта с заклинаниями и возможность основывать города прямо в море.

Морские территории получили пиратские поселения с тремя уникальными капитанами, каждый из которых обладает собственным характером, требованиями и историей. Кроме того, игроков ждут новые события, достопримечательности, древние чудеса, морские заражения, магические материалы и обитатели океанов.

The Silver Seas вышло 3 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Дополнение можно приобрести отдельно или получить в составе Expansion Pass 4, который также включает набор Singer of Storms и два будущих расширения.