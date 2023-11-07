Age of Wonders 4 получила расширение Empires & Ashes и бесплатное обновление

Age of Wonders 4: Empires & Ashes уже доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Это следует рассматривать как крупное расширение для игры, выпущенной ранее в этом году, добавляющее массу контента.

Empires & Ashes позволит игрокам бросить вызов традициям. Paradox Interactive и Triumph Studios добавили в игру новую физическую форму птиц, наряду с индустриальной культурой войны, новым условием победы, большим количеством томов магии, средств передвижения и миссий.

«Age of Wonders 4 продолжает развиваться благодаря постоянному развитию и отзывам сообщества. Чтобы добавить новые и различные элементы в наш фэнтезийный мир, мы добавляем в этот микс новую культуру, которая поможет формировать новые истории», — сказал Леннарт Сас, соучредитель Triumph Studios и директор Age of Wonders 4. «Мы будем добавьте множество функций в дополнение к этой промышленной войне, таких как условие победы «Птичья форма» и «Печати силы», а также одно из наших крупнейших бесплатных обновлений контента — «Обновление Голема», которое мы создали на основе прямых отзывов сообщества. Вместе с нашими игроками нам предстоит исследовать еще много миров!»