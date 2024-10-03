Age of Wonders 4 получит абонемент Expansion Pass 2 с новыми дополнениями

Для Age of Wonders 4 был анонсирован новый абонемент Expansion Pass 2, в рамках которого игрокам доступно новое дополнение Herald of Glory. Это обновление добавляет уникальные объекты и социальную механику, позволяющую установить превосходство над Астральным морем. Дополнение можно загрузить сразу после приобретения абонемента.

Следующее дополнение, Ways of War, выйдет на всех платформах 5 ноября 2024 года. Оно добавит новую культуру Клятвы чести, книги магии и возможность строить креативные стратегии, управляя интригами.

В 2025 году выйдут еще два дополнения: Giant Kings (второй квартал), которое введет новых правителей Гигантов и обновит регионы карты, и Archon Prophecy (третий квартал), предлагающее новую культуру, события и сюжет, связанный с пророчествами.