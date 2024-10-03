Age of Wonders 4 получит абонемент Expansion Pass 2 с новыми дополнениями

Для Age of Wonders 4 был анонсирован новый абонемент Expansion Pass 2, в рамках которого игрокам доступно новое дополнение Herald of Glory. Это обновление добавляет уникальные объекты и социальную механику, позволяющую установить превосходство над Астральным морем. Дополнение можно загрузить сразу после приобретения абонемента.
Следующее дополнение, Ways of War, выйдет на всех платформах 5 ноября 2024 года. Оно добавит новую культуру Клятвы чести, книги магии и возможность строить креативные стратегии, управляя интригами.
В 2025 году выйдут еще два дополнения: Giant Kings (второй квартал), которое введет новых правителей Гигантов и обновит регионы карты, и Archon Prophecy (третий квартал), предлагающее новую культуру, события и сюжет, связанный с пророчествами.
Giant Kings - больше всего жду
Ну, первый сезон был великолепен
да здесь вся игра великолепна.
реально не к чему придраться - всё от графики, до музыки, и кучи навыков-прокачки солдат - всё на высоте.
только один минус - игра на время. Нельзя взять и играть бесконечно, прокачав все скиллы и выучив все книги.
Есть к чему придраться. В сравнении с их предыдущей игрой, Планетфоллом, боёвка получилась какая-то очень убогая и слишком однообразная. Да и сам набор юнитов тоже какой-то однообразный. Плюс к этому игра стала очень резко сильно требовательной к железу, хотя при этом графоний стал даже более мультяшный.
А вот экономика игры и большинство механик на гк действительно стали лучше.
Придраться есть к чему - но это из серии "лучшее - враг хорошего". В целом игра отличная.
Судя по объявленному второму сезону, мы получили второй, фентезийный Стелларис.