Age of Wonders 4 получит дополнение Eldritch Realms с новым контентом в середине июня

Paradox Interactive и Triumph Studios сегодня раскрыли подробности и дату выхода Eldritch Realms, крупного расширения популярной стратегической игры в жанре фэнтези Age of Wonders 4. Eldritch Realms добавит совершенно новый уровень в игровой мир, новый тип играбельного правителя, новые фолианты магии, новые физические формы, средства передвижения, события и многое другое. Eldritch Realms выйдет 18 июня 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игроки, которые приобрели премиум-издание Age of Wonders 4 или Expansion Pass, получат Eldritch Realms как часть своей покупки при запуске расширения, завершая контент первого Expansion Pass.

Игроки узнают, что скрывается в промежутках между пространствами в Age of Wonders 4: Eldritch Realms, открывающем Темную бездну, новый слой карты, где процветает коррупция, а ужасы за гранью понимания ждут, чтобы поглотить все хорошее в мире. Даже посещение этого мира вредно как для смертных, так и для Годира, но с помощью преобразующей магии по-настоящему смелые могут раскрыть могущественные тайны, скрывающиеся внутри. Наряду с новым типом правителя Eldritch Sovereign и новой магией, позволяющей владеть тьмой или отгонять ее, миры Age of Wonders 4 становятся все больше и сложнее для игроков во всем мире.

Помимо Eldritch Realms, 18 июня все игроки Age of Wonders 4 получат бесплатное обновление контента. Мистическое обновление будет включать в себя новые функции, такие как случайные миры со скрытыми особенностями, новый контент пантеонов и расширенную переработку Мистической культуры. Полная информация об этих бесплатных дополнениях будет опубликована в примечаниях к игре незадолго до запуска.