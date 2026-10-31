Age of Wonders 4 получит масштабное обновление Manta 3 ноября - с переработкой воды, морскими боями и торговыми путями

3 ноября для Age of Wonders 4 выйдет крупное обновление Manta. Разработчики обещают кардинально переработать водные пространства, которые долгое время оставались самой неинтересной частью карты, а также добавить новую экономическую систему.

Высадка на воду теперь будет стоить фиксированные 20 очков движения вместо всех доступных. На водных провинциях можно основывать аванпосты (кроме торговой культуры, их нельзя будет превращать в города). Генератор карт перенастроили так, чтобы океаны сильнее влияли на облик мира: континенты станут более предсказуемыми по размеру, а ИИ-игроки перестанут всегда появляться на отдельном континенте. Кроме того, в океанах появится больше ресурсов, а назойливые границы лавы и воды уберут.

Сражения на воде станут глубже. У высадившихся юнитов появится «ограниченная манёвренность»: каждый разворот будет тратить очки движения, а разворот на месте съест весь остаток. При этом призывы, воскрешения и телепортации начнут работать на воде, а юниты, которые не могут пересекать воду (например, наземные призывы), получат пассивку Water Walk. Броненосцы получат амфибийные свойства, а морские юниты — бонус к обзору.

Огромное нововведение — система торговых путей. Они будут соединять города с аванпостами, вольными городами и столицами других империй. Маршруты строятся через очередь производства, а их защиту обеспечивают торговые конвои, сила которых зависит от городских построек. В открытой войне маршруты можно грабить: успешный рейд приносит тройной доход от пути и запускает отдельный бой против конвоя. Для развития торговли добавят три новые постройки — Trade Post, Trade Quarters и Trade Bazaar — с ветками специализации на аванпосты или дипломатию.

В конструкторе фракций появится выбор из трёх стилей кораблей (Default, Graceful, Brutal), а у каждой культуры будет свой уникальный облик судов. Морские сражения получат динамическое освещение и погоду, плавающие обломки, морскую фауну, а эффекты заклинаний теперь будут отображаться на поверхности воды, а не под ней.

Магические бойцы получат связку «Меч и посох» с доступом к посохам и ближним инфузиям. Также в патче сбалансируют кучу способностей, добавят новые черты форм (например, «Водные охотники» для маскировки и скорости на воде) и исправят множество ошибок, включая вылеты и проблемы с ИИ.