Age of Wonders 4 выходит на новый уровень: Paradox представила Expansion Pass 3 с вампирами и тайнами архимагов

Paradox Interactive и Triumph Studios анонсировали третий набор дополнений для отмеченной наградами фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4. Новый Expansion Pass 3 уже доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 2769 рублей, предоставляя игрокам сразу два преимущества: мгновенный доступ к мини-DLC Cosmic Wanderer и доступ к трём масштабным дополнениям, которые выйдут в ближайшие полтора года.
С Expansion Pass 3 игроки отправятся в самые дальние уголки Астрального моря, где скрыты забытые королевства и запретные силы. Первым бонусом стал Cosmic Wanderer — набор, включающий нового готового правителя, косметические опции, уникальные предметы, новое снаряжение героев и свежую черту общества. Это лишь пролог к масштабным дополнениям, которые будут поэтапно расширять возможности игры.
Главное событие — грядущее DLC Thrones of Blood, релиз которого состоится 11 ноября 2025 года. Оно добавит новый тип правителя — вампира, позволяя поклонникам тёмного фэнтези реализовать самые кровожадные амбиции. Вампиры получат особые деревья навыков с мрачными умениями, собственный замок вместо башни мага, ритуалы с жертвоприношениями рабов и способность превращать героев в вампирских слуг. Дополнение порадует игроков и новыми механиками:
- три тома магии, работающей через истощение врагов и усиление союзников;
- сюжетное царство с квестами о происхождении вампирского рода;
- новые особенности карт, включая мрачные Безсолнечные земли и материал «Кровавое стекло»;
- жутких существ — от орд нежити и летучих мышей до пожирающих червей;
- готическую атмосферу с новой музыкой и интерфейсом.
На этом развитие не закончится. В первом квартале 2026 года выйдет Rise from Ruin, которое познакомит игроков с новой культурой кочевников, приспособленных к выживанию в опустошённых мирах Увядания. В игру добавятся новые фолианты, дикие существа и уникальные биомы.
Завершающим штрихом станет Secrets of the Archmages, запланированное на второй квартал 2026 года. Это сюжетное дополнение углубится в тайны легендарных архимагов Атлы, откроет доступ к их мирам и фолиантам, а также позволит исследовать скрытые магические искусства, меняющие баланс сил.
Таким образом, Expansion Pass 3 — это не просто набор дополнений, а целая новая глава в развитии Age of Wonders 4. Он объединяет тёмное вампирское величие, суровое выживание кочевников и тайны древней магии, обещая поклонникам стратегии долгие часы новых приключений и сражений.
салат винигрет из цивки и фентези. Я отказываюсь играть в это. Точечка точка
Симулятор установки длс, блин...
Пару дней назад залетел,прошел сюжетку до кальдеры. А там пошла поехала читерская подкрутка компу. По лору тут у всех война - по факту все армии в мои города по молчаливому согласию )
Пытаюсь снести чела,кайчу его правителя,ловлю войска вне города,собираю все силы чтобы его одолеть. В итоге правитель встаёт через ход,армия в 4000 появляется из воздуха. А мне в очко идут другие челы и тоже 4000+. При том , что я и тех и других уже разбивал... Игра вроде и норм,но даже в циве такой крутки нет...
В этом плане да, они компенсируют туповатый ИИ безбожными накрутками. На последней карте из-за этого не оч комфортно, но тут начинает хорошо играть стратегия "сделай фракцию, на которую у противника отрицательный резист".
Мне помогает тактика ранней агрессии. Быстренько хряпнуть город противника и на этом бусте получить преимущество в мидгейме. Если не ломиться в столицу, то работает почти на всех картах (при удачной стартовой позиции)
Вампиры сосут!
вот молодцы - вот ск ого надо брать пример и долгая поддержка игры + постоянные скидки = постоянные патчи , и хоть как то прислушиваются к потребителю