Age of Wonders 4 выходит на новый уровень: Paradox представила Expansion Pass 3 с вампирами и тайнами архимагов

Paradox Interactive и Triumph Studios анонсировали третий набор дополнений для отмеченной наградами фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4. Новый Expansion Pass 3 уже доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 2769 рублей, предоставляя игрокам сразу два преимущества: мгновенный доступ к мини-DLC Cosmic Wanderer и доступ к трём масштабным дополнениям, которые выйдут в ближайшие полтора года.

С Expansion Pass 3 игроки отправятся в самые дальние уголки Астрального моря, где скрыты забытые королевства и запретные силы. Первым бонусом стал Cosmic Wanderer — набор, включающий нового готового правителя, косметические опции, уникальные предметы, новое снаряжение героев и свежую черту общества. Это лишь пролог к масштабным дополнениям, которые будут поэтапно расширять возможности игры.

Главное событие — грядущее DLC Thrones of Blood, релиз которого состоится 11 ноября 2025 года. Оно добавит новый тип правителя — вампира, позволяя поклонникам тёмного фэнтези реализовать самые кровожадные амбиции. Вампиры получат особые деревья навыков с мрачными умениями, собственный замок вместо башни мага, ритуалы с жертвоприношениями рабов и способность превращать героев в вампирских слуг. Дополнение порадует игроков и новыми механиками:

три тома магии, работающей через истощение врагов и усиление союзников;

сюжетное царство с квестами о происхождении вампирского рода;

новые особенности карт, включая мрачные Безсолнечные земли и материал «Кровавое стекло»;

жутких существ — от орд нежити и летучих мышей до пожирающих червей;

готическую атмосферу с новой музыкой и интерфейсом.

На этом развитие не закончится. В первом квартале 2026 года выйдет Rise from Ruin, которое познакомит игроков с новой культурой кочевников, приспособленных к выживанию в опустошённых мирах Увядания. В игру добавятся новые фолианты, дикие существа и уникальные биомы.

Завершающим штрихом станет Secrets of the Archmages, запланированное на второй квартал 2026 года. Это сюжетное дополнение углубится в тайны легендарных архимагов Атлы, откроет доступ к их мирам и фолиантам, а также позволит исследовать скрытые магические искусства, меняющие баланс сил.

Таким образом, Expansion Pass 3 — это не просто набор дополнений, а целая новая глава в развитии Age of Wonders 4. Он объединяет тёмное вампирское величие, суровое выживание кочевников и тайны древней магии, обещая поклонникам стратегии долгие часы новых приключений и сражений.