Archon Prophecy покажут в деле на специальной трансляции Age of Wonders 4 уже сегодня

Разработчики Age of Wonders 4 готовят подробную презентацию дополнения Archon Prophecy. Сегодня, 24 июля, в 15:00 по московскому времени состоится специальный стрим, на котором команда покажет все ключевые новинки, а также поделится закулисными деталями разработки.

Зрителей ждёт демонстрация геймплея, новые формы персонажей, особенности мира и подробности системы томов. Помимо этого, разработчики пообщаются с фанатами в прямом эфире и ответят на вопросы сообщества.

В преддверии трансляции команда пригласила игроков вступить в официальный Discord Age of Wonders 4. Там можно обсудить грядущие изменения, поделиться своими теориями и объединиться с другими поклонниками в ожидании нового контента. Archon Prophecy обещает стать важной вехой для игры — и уже совсем скоро мы узнаем, что именно нас ждёт.