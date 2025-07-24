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Age of Wonders 4 02.05.2023
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.5 654 оценки

Archon Prophecy покажут в деле на специальной трансляции Age of Wonders 4 уже сегодня

butcher69 butcher69

Разработчики Age of Wonders 4 готовят подробную презентацию дополнения Archon Prophecy. Сегодня, 24 июля, в 15:00 по московскому времени состоится специальный стрим, на котором команда покажет все ключевые новинки, а также поделится закулисными деталями разработки.

Зрителей ждёт демонстрация геймплея, новые формы персонажей, особенности мира и подробности системы томов. Помимо этого, разработчики пообщаются с фанатами в прямом эфире и ответят на вопросы сообщества.

В преддверии трансляции команда пригласила игроков вступить в официальный Discord Age of Wonders 4. Там можно обсудить грядущие изменения, поделиться своими теориями и объединиться с другими поклонниками в ожидании нового контента. Archon Prophecy обещает стать важной вехой для игры — и уже совсем скоро мы узнаем, что именно нас ждёт.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Финальная версия там хоть на горизонте?

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jax baron

а зачем? в целом да - но народ может попросить, а разрабы не ханжи.........

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