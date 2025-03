Авторы Age of Wonders 4 показали трейлер дополнения Giant Kings

Студия Triumph Studios объявила дату выхода дополнения Giant Kings для Age of Wonders 4 — 1 апреля 2025 года. Оно значительно расширит игровые возможности, добавит нового правителя и множество контента.

Главное новшество — король-гигант, обладающий мощными способностями к терраформированию. Эти правители с самого начала смогут использовать кузницу предметов, призывать древнее оружие и создавать уникальное снаряжение.

В игре появится кристальное жилище с душами древних гигантов, новые существа и таинственные Древние Чудеса. Торговцы предложат редкие товары, а игроки смогут вести честную торговлю или захватывать их силой.

Два новых тома магии — Tome of the Dungeon Depths и Tome of Geomancy — позволят строить подземные империи и использовать энергию Лей-линий.

Обновление добавит три царства, древние чудеса, новую музыку и скин интерфейса.