Авторы Age of Wonders 4 раскрыли подробности о первом DLC Dragon Dawn

Paradox Interactive и Triumph Studios сегодня объявили подробности о Age of Wonders 4: Dragon Dawn, первом контент-наборе для хитовой фэнтезийной стратегической игры.

Dragon Dawn улучшает игровой процесс, добавляя особый тип лидера, внешний вид для фракций, больше Томов магии и даже новый вариант королевства. Dragon Dawn выйдет 20 июня 2023 года по рекомендованной розничной цене $9,99. Игроки, купившие Premium Edition Age of Wonders 4 или Expansion Pass, получат Dragon Dawn бесплатно.

Как следует из названия, Age of Wonders 4: Dragon Dawn - это все о драконах. Игроки смогут строить свои огненные империи, возглавлять армии рептилий, использовать драконью магию и поджигать врагов в качестве правителя-дракона. Набор также выйдет вместе с бесплатным обновлением Wyvern Update, включающим множество обновлений, улучшений качества жизни и изменений баланса, выявленных сообществом Age of Wonders.

"Во время разработки Age of Wonders 4 у нас было больше идей, чем времени на их воплощение. Мы знали, что хотим сделать что-то особенное с драконами и рептилиями, поэтому с Dragon Dawn мы пошли на все", - говорит Леннарт Сас, соучредитель Triumph Studios и директор Age of Wonders 4. "Как много игр позволяют вам настроить настоящего правителя-дракона с уникальными способностями и стилем? Dragon Dawn - идеальный пример того, как мы хотим развивать опыт Age of Wonders для наших игроков".

Ключевые особенности: