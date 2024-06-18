Для Age of Wonders 4 стало доступно крупное дополнение Eldritch Realms

Сегодня Paradox Interactive и Triumph Studios выпустили Age of Wonders 4: Eldritch Realms, крупное дополнение, которое привносит новый уровень игрового процесса в популярную фэнтезийную стратегическую игру. В дополнение к новому игровому типу правителя, новым томам магии, новым физическим формам, ездовым животным, событиям и сюжетным мирам, Eldritch Realms представляет новый внутренний слой, бросающий вызов игрокам с опасностями и монстрами за гранью понимания.

Наряду с Eldritch Realms сегодня было запущено бесплатное обновление Mystic Update, добавляющее новый контент и улучшения в базовую игру для всех игроков. Эти обновления включают в себя случайные миры со скрытыми чертами, новый контент пантеона и расширенную переработку Mystic Culture.

Игроки узнают, что скрывается в пространствах между пространствами в Age of Wonders 4: Eldritch Realms, которая открывает Umbral Abyss, новый слой карты, где свирепствует коррупция, а ужасы за гранью понимания ждут, чтобы поглотить все хорошее в мире. Даже погружение в это царство пагубно как для смертных, так и для Годира, но с помощью преобразующей магии по-настоящему храбрые могут раскрыть могущественные секреты, лежащие внутри. Наряду с новым типом правителя Eldritch Sovereign и новой магией, чтобы владеть — или отбрасывать — тьму, миры Age of Wonders 4 становятся все больше и сложнее для игроков по всему миру.