Для Age of Wonders 4 стало доступно крупное дополнение Eldritch Realms

Сегодня Paradox Interactive и Triumph Studios выпустили Age of Wonders 4: Eldritch Realms, крупное дополнение, которое привносит новый уровень игрового процесса в популярную фэнтезийную стратегическую игру. В дополнение к новому игровому типу правителя, новым томам магии, новым физическим формам, ездовым животным, событиям и сюжетным мирам, Eldritch Realms представляет новый внутренний слой, бросающий вызов игрокам с опасностями и монстрами за гранью понимания.
Наряду с Eldritch Realms сегодня было запущено бесплатное обновление Mystic Update, добавляющее новый контент и улучшения в базовую игру для всех игроков. Эти обновления включают в себя случайные миры со скрытыми чертами, новый контент пантеона и расширенную переработку Mystic Culture.
Игроки узнают, что скрывается в пространствах между пространствами в Age of Wonders 4: Eldritch Realms, которая открывает Umbral Abyss, новый слой карты, где свирепствует коррупция, а ужасы за гранью понимания ждут, чтобы поглотить все хорошее в мире. Даже погружение в это царство пагубно как для смертных, так и для Годира, но с помощью преобразующей магии по-настоящему храбрые могут раскрыть могущественные секреты, лежащие внутри. Наряду с новым типом правителя Eldritch Sovereign и новой магией, чтобы владеть — или отбрасывать — тьму, миры Age of Wonders 4 становятся все больше и сложнее для игроков по всему миру.
"...новый слой карты, где свирепствует коррупция, а ужасы за гранью понимания ждут, чтобы поглотить все хорошее в мире..." - Да, ужасный слой. Как раз пару дней назад вернулся с получения пары справок с гос учреждений, кажется, именно на этот слой меня и телепортировало.
Купил DLC irl, получается.
Осилила стрим от разрабов еще пару недель назад. Ничего особо интересного. Новых культур нет, а "слой коррупции" - это просто еще одно подземелье, просто выглядит немного красочнее. Есть несколько новых прикольных монстриков, ну и всё. В целом это все та же аов4, где можно со стартовой армией вынести почти все данжи, и больше делать на карте нечего, кроме как собирать ресы и воевать с тупым ии, который носится по карте толпами в несколько стаков, превращая каждую битву в занудный ад.
Ах да, еще можно сделать себе вместо головы огромный глаз во рту. Круто.
Лул.Это у нас в стране свирепствует коррупция,а там корапшн.Типа скверна.
Russian Realms🤣
а вот еще один обиженный с руин))))))
да вроде как Питер давно из руин восстановлен, в целом
тогда странно что чел живет в своей стране и гонит на страну
Страна у нас нормальная, вот насчет людей уже сомнительно
тогда к чему пишешь Russian Realms с усмешкой?
Пиивет Тзинч, привет Ктулху, как дела, ребята?