Для Age of Wonders 4 вышло дополнение Ways of War и бесплатное обновление

Paradox Interactive сегодня выпустил новейший загружаемый контент для отмеченной наградами фэнтезийной стратегической игры Age of Wonders 4. «Ways of War», пакет контента, посвященный новым креативным способам решения конфликтов, уже доступен для ПК, а также для консолей Xbox и PlayStation.

Кроме того, все игроки Age of Wonders 4 теперь могут загрузить одно из самых больших бесплатных обновлений контента игры. Обновление Tiger включает в себя масштабные изменения и дополнения к героям игры, создателю фракций, управлению городом и многому другому. Полные заметки об патче доступны по ссылке.

Особенности Ways of War: