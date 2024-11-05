Для Age of Wonders 4 вышло дополнение Ways of War и бесплатное обновление

Paradox Interactive сегодня выпустил новейший загружаемый контент для отмеченной наградами фэнтезийной стратегической игры Age of Wonders 4. «Ways of War», пакет контента, посвященный новым креативным способам решения конфликтов, уже доступен для ПК, а также для консолей Xbox и PlayStation.
Кроме того, все игроки Age of Wonders 4 теперь могут загрузить одно из самых больших бесплатных обновлений контента игры. Обновление Tiger включает в себя масштабные изменения и дополнения к героям игры, создателю фракций, управлению городом и многому другому. Полные заметки об патче доступны по ссылке.
Особенности Ways of War:
- Культура присягнувших, основанная на уникальных кодексах воинов, которые дают награды тем, кто достаточно силен, чтобы придерживаться их этики. Принесите Клятву Праведности, чтобы сосредоточиться на уничтожении зла, Клятву Раздора, чтобы вести войну только против сильных и достойных, или Клятву Гармонии, чтобы попытаться избежать войны, когда это возможно.
- События интриг, которые угрожают вашей империи, сосредоточены на бесчестных кризисах, таких как предательства и убийства.
- Две новые формы, позволяющие игрокам возглавлять империи сильных обезьян и неуклюжих огрекинов.
- Четыре новых тома, предоставляющие правителям искусства дисциплины, теней, бедствия и процветания, каждый из которых добавляет новые отряды вместе с заклинаниями внутренней силы, внешнего разрушения и многого другого.
- Намного больше, от новых ездовых животных до новой музыки, новых линий древних существ, новых шаблонов королевств и интерфейса и многого другого.
пускай лучше Overlord 3 сделают, или хотя бы ремастеры старых под новые консоли
Оо,я люблю эту игру, но она обычно наскучивает после первой партии, и дополнения эту проблему не решают, увы.