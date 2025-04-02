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Age of Wonders 4 02.05.2023
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.5 605 оценок

Для фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 вышло дополнение Giant Kings

butcher69 butcher69

На PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК состоялся релиз Giant Kings – нового дополнения для Age of Wonders 4, которое вводит уникальный тип правителя – царя-великана.

Кроме того, для всех игроков стало доступно бесплатное обновление Ogre Update. Оно включает:

– Новые боевые карты

– Приключения Древних Чудес

– Обновления Пантеона

– Переработку Феодальной культуры

В Giant Kings игроки смогут управлять могущественными великанами, владеющими терраформированием и кузницей предметов. Они смогут создавать горы, изменять ландшафт, замораживать почву и вызывать потоки лавы. Также будет доступен выбор одного из четырех кланов, каждый со своими уникальными способностями.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
jax baron

как мне нравиться всегда когда пишут "Приключения Древних Чудес" - ну прям весёлое приключение.

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oleg21412

Дополнение вводит новых персонажей и расширяет возможности игры.

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