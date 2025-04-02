Для фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 вышло дополнение Giant Kings

На PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК состоялся релиз Giant Kings – нового дополнения для Age of Wonders 4, которое вводит уникальный тип правителя – царя-великана.
Кроме того, для всех игроков стало доступно бесплатное обновление Ogre Update. Оно включает:
– Новые боевые карты
– Приключения Древних Чудес
– Обновления Пантеона
– Переработку Феодальной культуры
В Giant Kings игроки смогут управлять могущественными великанами, владеющими терраформированием и кузницей предметов. Они смогут создавать горы, изменять ландшафт, замораживать почву и вызывать потоки лавы. Также будет доступен выбор одного из четырех кланов, каждый со своими уникальными способностями.
как мне нравиться всегда когда пишут "Приключения Древних Чудес" - ну прям весёлое приключение.
Дополнение вводит новых персонажей и расширяет возможности игры.