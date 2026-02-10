Для стратегии Age of Wonders 4 анонсировано дополнение Rise from Ruin с расой зайцелюдей

Издательство Paradox Interactive совместно со студией Triumph Studios официально объявило дату выхода очередного расширения для 4X-стратегии Age of Wonders 4. Набор контента под названием Rise from Ruin станет доступен игрокам 9 марта 2026 года. Одновременно с платным дополнением состоится релиз бесплатного обновления Scorpion, которое внесет ряд изменений в игровой процесс.

Ключевой особенностью расширения станет введение культуры Кочевников, адаптированной к выживанию в условиях постапокалиптических пустошей. Эта фракция обладает уникальной механикой мобильности, позволяющей перемещать целые города по карте мира в поисках ресурсов или для стратегического преимущества. Игроки смогут выбрать путь завоевателей для агрессивных рейдов или стать собирателями, извлекающими выгоду из древних руин и магических отходов.

Ростер доступных форм пополнится народом зайцелюдей. Согласно описанию разработчиков, эта раса пережила глобальный катаклизм благодаря своей скорости и обостренным инстинктам. В игре они представлены как ловкие и хитрые бойцы, использующие свою проворность для выживания в суровых условиях.

Значительные изменения коснутся и генерации карт. Игрокам предстоит исследовать Увядшие миры и новый тип ландшафта - Астральные пустоши. Эта враждебная местность истощает ману, блокирует регенерацию здоровья и наказывает заклинателей за использование магии нестабильными эффектами. В дополнение к этому в игре появятся новые сюжетные квесты, связанные с наследием исчезнувших Архимагов и поиском древних артефактов.

Магический арсенал расширится за счет 3 новых томов магии. Tome of the Warband сосредоточен на усилении армии и тренировке юнитов, Tome of Sand Stalkers позволяет управлять силами пустыни и призывать песчаных стражей, а Tome of the Warlord ориентирован на мощных воинов и инфернальных союзников. Бестиарий пополнится песчаными червями, скорпионами и мутировавшими существами. Также в игре станут доступны новые ездовые животные, включая верблюдов, и свежие музыкальные композиции.