Дополнение Primal Fury для Age of Wonders 4 с новой культурой, книгами магии и дикими зверями появится в конце февраля

Paradox Interactive и Triumph Studios сегодня объявили дату выхода Age of Wonders 4: Primal Fury, нового пакета контента, который выйдет 27 февраля 2024 г. для отмеченной наградами фэнтезийной стратегической игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Студии также раскрыли полный список функций, которые будут включены в Primal Fury, включая новую Первобытную культуру, посвященную мастерству зверей и природы, новые магические фолианты, позволяющие владеть силами тумана и штормов, новые физические формы, средства передвижения и гораздо более.

В пакете контента Age of Wonders 4: Primal Fury игроки откроют для себя новые способы завоевания королевств и взятия самой земли под свой контроль. Новая Первобытная Культура позволит правителям направить животный дух, который формирует их империю как физически, так и духовно. «Фолиант фейских туманов» и «Фолиант бурерожденных», добавленные в «Первобытной ярости», включают новые заклинания, позволяющие скрывать войска в магическом тумане, получать преимущества над морями и берегами и даже превращать армии в грозных наг. Пакет также выйдет вместе с бесплатным обновлением Wolf Update, которое добавит новые функции и улучшения, запрошенные сообществом Age of Wonders, включая переработку некромантии, новые случайно генерируемые предметы и военные контракты, позволяющие лучше направлять союзников в конфликтах.