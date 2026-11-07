Фэнтезийную стратегию Age of Wonders 4 можно бесплатно опробовать в Steam до 9 ноября

В Steam стартовали бесплатные выходные Age of Wonders 4. До 9 ноября игроки могут опробовать полную версию стратегии без покупки. После окончания акции для продолжения игры потребуется приобрести её.

Age of Wonders 4 — пошаговая фэнтезийная стратегия от Triumph Studios, выпущенная 2 мая 2023 года. Игрокам предстоит создать собственную империю, собрать армию и расширить владения за счёт дипломатии или военных завоеваний.

Особое внимание разработчики уделили настройке цивилизаций: можно выбирать расы, культуры и магические способности, определяя особенности своего королевства. По мере развития предстоит осваивать территории, добывать ресурсы, изучать технологии и открывать новые возможности с помощью магических книг.

Сражения проходят в пошаговом режиме на тактических картах, где игроки непосредственно командуют своими войсками. Разнообразие вариантов развития империи и доступных стратегий позволяет проходить кампании по-разному.

В Steam Age of Wonders 4 получила 82% положительных отзывов на основе примерно 11 тысяч оценок. До 18 ноября игру также можно купить со скидкой 60% за $19,99.