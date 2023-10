Paradox Interactive и Triumph Studios анонсировали дополнение Empires & Ashes для Age of Wonders 4 ©

Paradox Interactive и Triumph Studios сегодня объявили подробности Age of Wonders 4: Empires & Ashes, крупного расширения для популярной фэнтезийной стратегической игры. Этот пакет включает в себя крупнейшее на сегодняшний день дополнение к Age of Wonders 4, представляющее индустриальную культуру войны, новую физическую форму птиц, дополнительные условия победы, новые тома магии, средства передвижения, миссии и многое другое. Empires & Ashes поступит в продажу 7 ноября 2023 года. Игроки, купившие Premium Edition Age of Wonders 4 или Expansion Pass, получат Empires & Ashes после запуска расширения.

В Age of Wonders 4: Empires & Ashes игроки могут «бросить вызов» традициям, сочетая магию и сталь с новыми технологиями, чтобы создавать мощные военные машины и опустошать вражеские города. Культура Reaver одержима продвижением общества вперед через промышленность, и, разблокировав Печати Власти, игроки могут одержать победу нового типа и контролировать Астральное Море.