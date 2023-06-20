Состоялся релиз дополнения Dragon Dawn для стратегии Age of Wonders 4 ©

Команда разработчиков из Triumph Studios и издатель в лице Paradox Interactive сообщили о запуске первого дополнения для фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 под названием Dragon Dawn. Приобрести его можно в Steam по весьма приятной цене - 385 рублей. Также подметим, что если вы ранее приобретали премиальное издание или сезонный пропуск, то за DLC доплачивать не придется.

В Age of Wonders 4: Dragon Dawn игроки погружаются в царство драконов, наслаждаются их мифическим очарованием и становятся могучими правителями драконов. Создавайте динамичные империи, возглавляйте армии рептилий и применяйте драконью магию, пока игроки прокладывают себе путь на поле боя.

Для тех, кто еще не ознакомился с контентными нововведениями, ниже представлено официальное описание: