Свет против тьмы: дополнение Archon Prophecy к Age of Wonders 4 выходит 12 августа

Paradox Interactive и Triumph Studios объявили дату выхода крупного дополнения Archon Prophecy для фэнтезийной 4X-стратегии Age of Wonders 4. Новое DLC появится 12 августа 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, и принесет с собой божественные формы, могущественные монументы и свежий сюжетный виток. Владельцы Expansion Pass 2 получат его бесплатно.

Главная новинка — культура Архитекторов. Эти маги-строители способны возводить колоссальные монументы, усиливая города и придавая им уникальные свойства в зависимости от выбранной аффинности. Это не просто украшение, а ключ к стратегическому доминированию.

Дополнение также вводит две новые формы: небесных Элизианцев, буквально сошедших с небес, и зловещих Древних, пришедших из глубин времени. С ними игроки получат новые возможности для ролевой отыгрыша и тактики.

Сюжетная кампания включает два царства — Кольца Эмноры и Утесы Сордунна. Вас ждет противостояние с Урратом, древним врагом света, и исполнение Пророчества — новой сюжетной механики, определяющей судьбу вашей империи и дарующей награды за следование избранному пути.

Среди других нововведений: четыре фолианта (в том числе Фолиант добродетели и Том мертвецов), новый класс героя — Боевой Святой, новые дикие юниты, скакуны, музыкальные треки и переработанный интерфейс. А бесплатное обновление Griffon добавит новые черты форм и данные о фракциях всем игрокам, независимо от наличия DLC.

Archon Prophecy станет важной вехой для Age of Wonders 4, углубляя механику, расширяя лор и давая игрокам мощные инструменты для борьбы за свет — или за то, что они под ним понимают.