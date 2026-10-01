Triumph Studios анонсировала Expansion Pass 4 для Age of Wonders 4 с плавучими городами и пиратами

Студии Triumph Studios и Paradox Interactive официально представили 4 абонемент дополнений под названием Expansion Pass 4 для пошаговой 4X-стратегии Age of Wonders 4. Стоимость комплекта в сервисе Steam составляет 3049 рублей, а в его состав включены 3 масштабных дополнения и 1 мгновенный контентный набор. Релиз первого крупного расширения запланирован на 3 ноября 2026 года.

Покупатели абонемента сразу получают доступ к набору Singer of Storms. Комплект содержит готового предводителя по имени Маль, штормовую сферу для магической кузницы, ездовых морских кобылиц, социальную черту Взывающие к волнам для вербовки обитателей глубин, а также тематические комплекты брони и снаряжения.

С момента выхода Age of Wonders 4 продолжает непрерывно расти, и текущие анонсы представляют собой только самое начало.

- Томас Схёйтен, старший геймдизайнер Triumph Studios

Первым крупным расширением сезона станет The Silver Seas, выход которого состоится 3 ноября 2026 года. Дополнение сосредоточено на мореплавании и морской торговле. В игре появится меркантильная культура с разделением на 2 субкультуры: аристократическое баронство и теневой пиратский картель. Игроки получат возможность колонизировать водные просторы и возводить плавучие города на волнах, а также взаимодействовать с базами 6 независимых пиратских капитанов со своими характерами и целями.

Морское дополнение также введет 2 новые расовые формы: водных гуманоидов аквалонов и хищных акулид, представляющих собой океанический аналог орков. Магический арсенал пополнят 4 книги магии, посвященные гидромантии, криомантии, пиратству и силам проклятых, вместе с десятками случайных морских событий, дикими монстрами и контрабандой.

Развитие стратегии продолжится в начале 2027 года. В 1 квартале с января по март 2027 года выйдет дополнение Court of the Archfey, посвященное магии иллюзий, смене времен года и лесным духам, где станет доступен новый тип правителя в лице владыки фей. Следом во 2 квартале с апреля по июнь 2027 года состоится релиз Forge of the Firstborn с возвращением в древние залы гномов, созданием расы живых големов и отдельной механикой зачарования воинов в магической кузнице.

Одновременно с анонсом абонемента вышло бесплатное контентное обновление Witch Update. В базовую игру добавили заколдованную в жабу правительницу Бриджит Бриттлс, летающую метлу, остроконечную шляпу ведьмы и расширенные опции кастомизации жаболюдов.

До 16 ноября 2026 года в сообществе стратегии также проходит охота за сокровищами с загадками в социальных сетях и материальными призами. При этом издатель предупредил о скором изъятии из продажи бандла с предыдущим Expansion Pass 3, который навсегда исчезнет из магазина в день выхода дополнения The Silver Seas.