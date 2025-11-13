В Age of Wonders 4 пройдут бесплатные выходные с 13 по 17 ноября

Age of Wonders 4 — последняя игра в серии, разработанная Triumph Studios и изданная Paradox Interactive. В честь выхода нового дополнения Thrones of Blood, команда проводит бесплатные выходные в Steam. Это означает, что игроки смогут опробовать игру с 13 по 17 ноября.

Age of Wonders 4 сочетает в себе элементы 4X, стратегии и пошаговых тактических сражений. Игроки выберут фракцию и расширят свою империю в мире, полном фэнтези.

Учитывая все новые возможности, которые появятся в игре, сейчас самое время окунуться в нее. Age of Wonders 4 уже доступна на ПК в GOG, Epic Games Store и Steam, а также PlayStation 5 и Xbox Series X|S.